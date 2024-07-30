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中國五星旗亂入日本「台灣祭」攤位 王定宇：應改正錯誤

我國在日僑團「日本華商總會」本月26日至28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭」，並邀請駐日代表處擔任後援單位，攤位卻出現中國國旗。（圖擷自「X」平台）

我國在日僑團「日本華商總會」本月26日至28日在東京代代木公園舉辦「台灣祭」，並邀請駐日代表處擔任後援單位，攤位卻出現中國國旗。（圖擷自「X」平台）

2024/07/30 12:24

〔記者陳政宇／台北報導〕我國在日僑團「日本華商總會」近日在東京代代木公園舉辦「台灣祭」，某一攤位海報設計，在台灣意象圖案中置入中國國旗，引發網友反彈。民進黨立委王定宇今（30）日表示，主辦單位應要求改正錯誤，但會場多處可見我國國旗，整體活動以支持、聲援台灣為主，研判不可能是中共染指。

王定宇今受訪表示，經初步了解，這項活動是由對中華民國台灣友善的日本朋友、或是台僑所舉辦，整個會場包含主舞臺、入口等處都有我國國旗，不可能是中共染指的活動，否則我國國旗是無法出現的。會場裡還有連署支持、聲援台灣參加世界衛生組織的攤位，這項活動是友善台灣、幫忙宣傳台灣。

王定宇說，某一個攤位的招牌印有中國五星旗，可能是因為不了解、或有政治目的，應該請贊助單位或主辦單位要求改正這種錯誤，「至於要不要上綱到把整個活動打成說是中共在背後，我覺得這大可不必」。

王定宇認為，一群對台灣友善的日本友人或的台僑，為支持我國而在海外辦活動，大家應該多給予鼓勵和支持，不必無限上綱到抹殺整個活動，他將責成相關單位要求改善攤位狀況，但整體會場仍是以中華民國台灣的意象為主，也可以肯定友台的用心。

我國外交部稍早也說明，駐日本代表處已要求活動主辦單位進行調查、了解原委及處置方式，並將據以評估未來是否繼續擔任該項活動後援單位。外交部也已要求我國駐日館處未來擔任各項活動後援單位時，應確實於事前掌握相關活動及文宣內容，避免類似情況再度發生。

王定宇指出，「台灣祭」會場多處可見我國國旗，整體活動以支持、聲援台灣為主，研判不可能是中共染指。（資料照）

王定宇指出，「台灣祭」會場多處可見我國國旗，整體活動以支持、聲援台灣為主，研判不可能是中共染指。（資料照）

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