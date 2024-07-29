藍營批賴清德勘災跳過台南 綠營：雨水已夠多勿噴口水

南市議會國民黨團召開記者會，質疑總統賴清德勘災為何跳過台南。（記者蔡文居攝）

2024/07/29 17:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團和無黨聯盟議員今天召開「選前台南最好，選後放牛吃草」記者會，質疑總統賴清德勘災為何跳過台南？是無顏面對泡在水裡的後壁、安南等災民嗎？南市民進黨團則表示，雨水已經夠多了，請國民黨不要再噴政治口水。

南市國民黨團副書記長李中岑、發言人蔡宗豪、盧崑福、王家貞、林美燕及無黨聯盟發言人林冠維和市議員曾培雅特助歐政豪等人召開記者會表示，強颱重創台南至今多日，用全國第一總統開票數支持的台南鄉親，卻等不到賴清德總統本人慰問，真叫他們寒心。這次勘災竟然直接跳過台南直奔高雄，忘記台南市他的本命區，刻意忽視溪北後壁等地區，災民受災，賴清德總統看到了嗎？

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南市府表示，災害發生第一時間，府院兵分多路勘災，總統指派行政院長卓榮泰赴台南勘災，於26日上午，卓院長連續會勘台南地區高粱農損及台1線八掌溪橋堤防缺口封堵作業，並指示農損採全品項補助方式辦理，也指示國軍即刻調派人員、機具協助救災。後壁、鹽水大部分地區已於7月27日上午退水，災民陸續返家。

南市民進黨團發言人林依婷表示，凱米颱風帶來極端降雨量，加上西南氣流影響，讓南部地區降雨量達到上千毫米，全台最大的曾文水庫持續放水超過5億立方公尺，等於整整放掉了一整座水庫的水量，此等極端降雨量放在台灣任何一個城市都不敢保證一定能夠消化，國民黨又何必見獵心喜繼續噴政治口水，利用天災進行政治操作。

針對國民黨的批評，南市民進黨團指雨水已經夠多了，請國民黨不要再噴政治口水。 （圖由南市民進黨團提供）

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