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蕭美琴：北京持續混合脅迫 台灣正努力提升自我防衛

副總統蕭美琴今接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。（總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。（總統府提供）

2024/07/29 14:42

〔記者陳昀／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會明將在台北登場，副總統蕭美琴今接見IPAC訪團時表示，北京在台海持續進行混合脅迫，台灣在地緣政治等面向面臨重大挑戰，正努力提升自我防衛、民主、社會以及經濟方面的韌性，盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。

蕭美琴上午在台北賓館接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時致詞表示，非常榮幸歡迎訪團來到台灣，也來到歷史悠久的台北賓館，這裡見證了台灣複雜的演變歷程，從殖民時期到一黨專政國家，再到今天所享有的現代、蓬勃、自由與開放的民主社會。

蕭美琴提到，期盼今日會晤能聆聽訪賓的意見，並就如何共同合作，以確保民主、和平與繁榮等對所有國家都極為重要的價值交流想法。

她說，台灣在前述面向都面臨重大挑戰，特別在地緣政治情勢方面，北京加速軍事擴張，並持續在台海進行軍事活動以及其他灰色地帶的混合脅迫。

蕭美琴表示，訪團的到來正值一個非常重要的時刻，台灣正努力提升自我防衛、民主、社會以及經濟方面的韌性，這些面向對台灣及世界來說都至關重要。最後，她再次歡迎訪團，並期待接下來的交流。

副總統蕭美琴今接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。（總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。（總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。（總統府提供）

副總統蕭美琴今接見「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）訪團時表示，台灣盼與所有國家共同合作確保民主、和平與繁榮等價值。（總統府提供）

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