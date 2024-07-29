小英官方網站上線 限量「辣台妹寫真輯」免費索取

前總統蔡英文今天公布「蔡英文辦公室」官方網站及數位版「辣台妹寫真輯」。（圖取自蔡英文臉書）

2024/07/29 12:02

〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文卸任後鮮少公開露面，今天她公布「蔡英文辦公室」官方網站及數位版「辣台妹寫真輯」，邀請「辣台派」共同尋找一起為台灣努力的身影，同時推出限量、免費的實體版，只要在「Line@」答對3題問答即可獲得。

蔡英文在臉書對「辣台派」喊話說，好久沒有這樣稱呼大家，有點懷念，這陣子她很少在公開場合出現、也幾乎沒有在螢光幕前露面，但是社群上的留言、訊息，她都有看到，謝謝大家滿滿的熱情與溫暖。

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蔡英文指出，辦公室夥伴整理出一本「辣台妹寫真輯」，裡面有很多她的照片，大家翻閱時，請務必找一找有沒有自己的身影，「我們一起推動改革、一起實踐理想、一起保衛國家、一起防疫抗病。我們一起笑、一起哭，一起走過低谷、一起走向榮耀」。

蔡英文說，也許讀者不一定在照片裡，但她相信讀者會在裡面找到與自己相似的影子，每一張照片都是我們一起為了「更好的台灣」而努力，「讓台灣走向世界」的痕跡。

蔡英文指出，這本攝影輯已經在「蔡英文辦公室」官方網站上公開，想要索取限量實體版、也可以從官方網站點選索取，答對3題問答、負擔運費後即可取得，數量有限、送完為止。

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