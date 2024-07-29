為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

小英官方網站上線 限量「辣台妹寫真輯」免費索取

前總統蔡英文今天公布「蔡英文辦公室」官方網站及數位版「辣台妹寫真輯」。（圖取自蔡英文臉書）

前總統蔡英文今天公布「蔡英文辦公室」官方網站及數位版「辣台妹寫真輯」。（圖取自蔡英文臉書）

2024/07/29 12:02

〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文卸任後鮮少公開露面，今天她公布「蔡英文辦公室」官方網站及數位版「辣台妹寫真輯」，邀請「辣台派」共同尋找一起為台灣努力的身影，同時推出限量、免費的實體版，只要在「Line@」答對3題問答即可獲得。

蔡英文在臉書對「辣台派」喊話說，好久沒有這樣稱呼大家，有點懷念，這陣子她很少在公開場合出現、也幾乎沒有在螢光幕前露面，但是社群上的留言、訊息，她都有看到，謝謝大家滿滿的熱情與溫暖。

蔡英文指出，辦公室夥伴整理出一本「辣台妹寫真輯」，裡面有很多她的照片，大家翻閱時，請務必找一找有沒有自己的身影，「我們一起推動改革、一起實踐理想、一起保衛國家、一起防疫抗病。我們一起笑、一起哭，一起走過低谷、一起走向榮耀」。

蔡英文說，也許讀者不一定在照片裡，但她相信讀者會在裡面找到與自己相似的影子，每一張照片都是我們一起為了「更好的台灣」而努力，「讓台灣走向世界」的痕跡。

蔡英文指出，這本攝影輯已經在「蔡英文辦公室」官方網站上公開，想要索取限量實體版、也可以從官方網站點選索取，答對3題問答、負擔運費後即可取得，數量有限、送完為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔡英文稱邰智源「大哥」 影片瘋傳：小英真的是台灣人的媽媽
2024/05/27 15:13

蔡英文稱邰智源「大哥」 影片瘋傳：小英真的是台灣人的媽媽
小英卸任感謝大家！揮手轉身影片惹哭網友
2024/05/20 07:19

小英卸任感謝大家！揮手轉身影片惹哭網友

在地香甜紅豆+紐西蘭奶油的雙重享受7-ELEVEN全新開賣！
賴清德忙就職滿月記者會 小英偕「樂樂」親子裝出門
2024/06/19 14:26

賴清德忙就職滿月記者會 小英偕「樂樂」親子裝出門
最後1天上班！蔡英文曬愛貓同框照 網友不捨：感謝這8年有妳
2024/05/19 21:46

最後1天上班！蔡英文曬愛貓同框照 網友不捨：感謝這8年有妳

STAR ONE中央星鑽 副都心地標 全新成屋
低調學者變身辣台妹 8年小英故事未完待續
2024/05/20 13:46

低調學者變身辣台妹 8年小英故事未完待續
唐綺陽爆遭中國封殺！ 同框蔡英文被小粉紅舉報台獨
2024/06/25 15:08

唐綺陽爆遭中國封殺！ 同框蔡英文被小粉紅舉報台獨
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播