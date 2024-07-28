政院幕僚澄清卓榮泰未向盧秀燕借抽水機 黃健豪：愚蠢又無聊

國民黨台中市立委黃健豪。（圖由國民黨提供）

2024/07/28 14:56

〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕日前透露，行政院長卓榮泰打電話向台中市請求支援，台中市府將借5部大型抽水機給南部，不過，知情幕僚說，這應該是美麗的誤會，卓揆打給盧秀燕時，沒提到借抽水機一事。對此，國民黨台中市立委黃健豪表示，中央災害應變中心就是有跟各地方政府調度，大家同島一命互相支援，本來是美事一樁，也是政府的責任，行政院幕僚在風和日麗的週末過河拆橋，真的就是愚蠢又無聊而已。

盧秀燕日前提到接到卓榮泰電話，由於南部災情嚴重，中央也向台中市請求支援，經她與水利局盤點，將支援5部大型12英吋抽水機。不過，知情幕僚說，這應該是美麗的誤會，卓揆近日打電話給包含盧秀燕在內的22位地方縣市首長，一方面是關心各縣市災情，二方面是了解各地方政府有沒有什麼需要中央支援的地方，然而盧秀燕可能因為近日國內外公務繁忙，對於電話聯繫的內容產生誤解。

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黃健豪指出，從出發點來看，就算退一萬步，盧秀燕真的「會錯意」，自作多情借了抽水設備出去，這不管從動機還是行動都是為公利且善意，到底行政院是要澄清什麼、抱怨什麼？

黃健豪表示，事實真相是，中央災害應變中心就是有跟各地方政府調度，大家同島一命互相支援，本來是美事一樁，也是政府的責任，行政院幕僚在風和日麗的週末過河拆橋，真的就是愚蠢又無聊而已。

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