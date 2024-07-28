卓榮泰視察花蓮 允助農民度難關

吉安鄉農民向行政院長卓榮泰（前左二）、農業部長陳駿季（前左三）說明芋田受損情形。（行政院東辦提供）

2024/07/28 05:30

壽豐以北5鄉市 只要是農作物受損都能到公所申請補助 受理至8/5

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風過境全台農損金額十一億四千七百多萬，花蓮縣統計受損八八二公頃、金額五七八六萬元，包括二期西瓜、香蕉、龍鬚菜、芋頭、韭菜等，行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季昨天到花蓮吉安鄉芋頭園勘災，陳駿季強調，花蓮壽豐以北五鄉市農損，列入全品項現金救助，希望協助農民度過難關。

請繼續往下閱讀...

農業部將釋出六千噸根莖類蔬菜

陳駿季也指出，凱米颱風過後，針對民眾最關心的關心的葉菜類價格問題，因西部產地葉菜損傷，復耕需三到四星期，因此農業部庫存六千多噸滾動倉儲的根莖類將釋出，廿二家農民社場也增加蔬菜供應量，包括甘藍、蘿蔔等，今天起全聯、家樂福等全台一千多家大賣場通路提供平價高麗菜供消費者選購。

卓榮泰、陳駿季昨到花蓮除視察鐵公路災情，下午到吉安鄉檳榔心芋產地視察，卓揆說，農業部這次特別將壽豐以北五鄉市列入凱米颱風農損全品項救助，只要是農作物受損，都能到鄉鎮公所申請補助，受理到八月五日止。

吉安芋田 損害面積70公頃

花蓮芋頭種植面積一四四公頃，九成九集中吉安鄉，在採收前廿天受災，發生葉片破損、倒伏，芋頭正在關鍵肥大期，易受根腐病侵襲，損失至少六三九萬、損害面積七十公頃。

陳駿季說，農業部將花蓮壽豐以北的五鄉市農產品列入全品項補助，吉安鄉、秀林鄉可免現勘就申請，如普遍性災損超過二成，也能向中央提出免現勘，以加速核定補助流程。

砂婆礑淨水場 復用備援水井

因地震後花蓮容易原水濁度升高，影響淨水場供水，卓揆一行昨天也到自來水公司砂婆礑淨水場視察。自來水公司表示，該場的上游取水口在美崙溪上游南溪、北溪，是花蓮最大淨水廠，由於震後原水濁度波動大，七月十五日前南溪抽水站已啟用取水、南華四號井重啟供水；中期措施為復用備援水井，在砂婆礑淨水場高濁度時增加供水量，八月卅一日前完成整備並復用兩口備援井，十月底前增設中正加壓站及新興路管線，供應花蓮市美崙地區用水。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法