凱米颱風遠颺盧秀燕再飛美 27日與僑界及多位聯邦眾議員共進午餐

盧秀燕訪美行程受到僑胞熱烈歡迎。（市府提供）

2024/07/28 14:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕美西時間7月26日深夜抵達洛杉磯，隔日早上應僑胞邀請以「台中翱翔、台灣起飛」 為題演講，並與南加州僑界約500多人共進午宴，包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）也到場向盧秀燕致意。

盧秀燕在凱米颱風侵台，抵美5小時後馬上返台，由副市長黃國榮等先行訪美行程，在颱風遠離後，繼續未完訪美行程，在26日深夜抵達機場後即受到大批南加州僑胞、政治大學、淡江大學等校友會代表熱情迎接，落地後休息不到5小時展開訪問行程。

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盧秀燕以幸福台中的五大支柱為演講主軸，第一、打造「陽光的台中」；第二、「繁榮的台中」；第三、「科技的台中」：第四、「國際化的台中」；第五、「宜居的台中」。

盧秀燕更強調她的從政初衷「市民就是家人」，從政30年來始終維持初心，將市民當成家人照顧，不分黨派、省籍、族群，將台中當作家庭用心經營與建設。

最後，盧秀燕舉台灣開發東部蘭陽的第一功臣吳沙名言為例「路那會通，子孫才會成功！」，強調路不只是指交通建設，更包括國際關係、兩岸問題與台灣內部社會，和諧穩定「卡欸通」，與市民攜手繼續努力！

僑宴27日在洛杉磯盛大舉行，來賓包括前總統府資政袁健生大使、台中市前副市長令狐榮達大使、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、駐洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永。

美國政壇與會人士，包括美國聯邦眾議會外交委員會印台小組主席金映玉、美國眾議員趙美心及劉雲平（視訊致意），加州眾議員方樹強，還有蒙特利公園市長黃泰平、蒙特利公園市副市長吳紹榮、核桃市副市長秦振國、核桃市議員伍立倫、亞凱迪亞市議員王愛琳、亞凱迪亞市議員鄭博仁、聖蓋博市議員丁言愉、蒙特利公園市議員羅霈霆、蒙特利公園市議員饒影凡等。

僑界領袖則有羅省中華會館主席李金生、汎美中華會館聯誼會執行長張自豪、大洛杉磯台灣會館陳柏宇、美國越柬寮華人團體代表羅明、北美洲台灣商會聯合總會名譽監事長林翠雲、世界華人工商婦女企管協會總會副總會長陳玲華、僑務委員于仁豪等。

美國聯邦眾議會外交委員會印台小組主席金映玉與盧秀燕合影。（市府提供）

盧秀燕發表「台中翱翔、台灣起飛」演說。（市府提供）

南加州僑宴500人座無虛席，盧秀燕發表「台中翱翔、台灣起飛」演說。（市府提供）

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