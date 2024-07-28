網友「咕嚕咕嚕」滅頂漫畫挖苦 王惠美說話了！

有網友把縣長王惠美災後10字話「大家一起加油，一起努力！」當梗，畫成四格漫畫梗圖，漫畫旁白「咕嚕咕嚕咕嚕」，突顯水患嚴重。（圖擷取縣長王惠美臉書）

2024/07/28 13:26

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王惠美災後10字爆紅！彰化人用「咕嚕咕嚕」4格漫畫灌爆臉書

〔記者張聰秋／彰化報導〕強颱凱米導致彰化縣多處淹水，過去未曾淹水的地方這次也成為汪洋，民眾無奈接受現狀。縣長王惠美在災後表示「大家一起加油，一起努力」！這句話被網友改編成「咕嚕咕嚕」四格漫畫，挖苦她處理災情不力，該漫畫迅速在網路被瘋傳開來。對此，王惠美受訪表示，會虛心檢討，盡快排除水患並協助災民善後，努力讓彰化更好。

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網友不滿颱風天水患嚴重還要出門上班，心中怒火全灌進縣長王惠美臉書，臉書變成民眾發洩情緒的出口，王惠美被罵臭頭；民進黨縣議員賴清美替王惠美緩頰，表示「千金難買早知道」，相信王惠美非故意做出這樣的決策，希望縣府能盡力善後，協助民眾清理災後垃圾。

今天上午，王惠美參加彰化市原民館舉辦的原住民族日活動，被媒體問及「咕嚕咕嚕」梗圖的看法，她強調會針對此次水災和颱風天放假決策虛心檢討。王惠美表示，7月26日正常上班上課的決策，是在與幾位首長熱線通話後一致決定的，大家希望儘快恢復正常生活，清潔隊員也能出來幫忙清運垃圾，當時判斷風雨未達放假標準，因此決定不放假。

王惠美並提到，彰化縣有幾處村里因積水導致出入不便，縣府會虛心檢討改進。

鹿港頂番婆、二林鎮等地第一次淹大水，目前大村鄉錫安路仍有積水未退，災民抱怨並質疑道路施工工程導致水患。對此，王惠美承認部分村里首次發生淹水，縣府已在找淹水原因並處理完畢，牽涉更專業的部分仍需再研議。她呼籲民眾記錄受損情況，若屬廠商責任由廠商賠償，若因天災造成損害，則由政府部門依中央相關補助辦法處理。

這次颱風讓彰化縣大淹水，網友畫「咕嚕咕嚕」梗圖挖苦縣長王惠美，她今天受訪表示虛心接受，努力讓彰化縣更好。（記者張聰秋攝）

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