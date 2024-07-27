軍事與關鍵基礎設施採購曝光？ 學者郭育仁呼籲修法補漏

台灣新世紀文教基金會、台灣國際法學會27日舉行「中國對台法律戰的威脅－從《反分裂國家法》到《懲治台獨22條意見》」座談會，由台灣新世紀文教基金會董事長廖福特（左二）主持，邀請輔大助理教授姚孟昌（右起）、遠景基金會執行長賴怡忠、台北醫學大學通識教育中心教授張國城、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁與談。（記者方賓照攝）

2024/07/27 12:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統賴清德宣布成立「全社會防衛韌性委員會」，強化國防、民生、災防、民主韌性，不過，中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁今天表示，軍事設備與關鍵基礎設施，仍依照政府採購法規定公開招標，讓雷達、軍營，甚至軍艦維修公開，他認為應修法補漏。

台灣新世紀文教基金會董事長、台灣國際法學會理事長廖福特也認為，涉及國家安全，包括國防採購，應該有「政府採購法」的例外，不然戰管雷達在哪？要修什麼？什麼都公開，這是很嚴重的。郭育仁說，民主國家在公共採購上，大家都很小心，希望做到透明化，但卻衍生國安漏洞，不敢在相關規定加嚴規範，他也認為，如果政府鐵腕一定能做，只是要不要做的問題。

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台灣新世紀文教基金會、台灣國際法學會今天舉行「中國對台法律戰的威脅

—從《反分裂國家法》到《懲治台獨22條意見》座談會」，郭育仁指出，台灣沒有注意到「法律戰」重要性，像是抓到共諜組織被輕判，對於國家核心關鍵技術直到前年才修「國安法」與「兩岸人民關係條例」重罰。

郭育仁也指出，國防部的公開採購，包括戰管雷達、軍艦維修契約等公開招標，電廠、水庫、車站也是如此，「我們中了民主的毒，這是不怕死嗎？不能有必較嚴格的立法與處罰嗎？中國在台灣控制一個合法廠商很困難嗎？」這樣如何談防衛韌性？

廖福特說，中國在法律戰最主要的政治目標，是要讓台灣變成中國的一部分，其有法律精細度，不僅知道國際法，也掌握台灣的法律，像是中國對於金門快艇事件敢跟台灣嗆聲，是知道金馬沒有畫領海基線，台海中線也在國際法有爭議，甚中國軍艦航行路線也是在國際法邊緣，這都是經過精細盤算，以達政治目的。

廖福特表示，法律戰最重要的主權法律要釐清主權，但我們連中國人是否界定為外國人都模糊。郭育仁則認為，台灣主權有個「法的真空」，藍的法律學者支持「憲法一中」，不認為應該透過立法強化台灣主權，綠的學者追求獨立，認為根本沒必要立法來強化中華民國主權。中國否定台灣主權、管轄權，最後一步就是限制行動，法律戰有其重要性。

台灣新世紀文教基金會、台灣國際法學會今天舉行「中國對台法律戰的威脅—從《反分裂國家法》到《懲治台獨 22 條意見》座談會」。（記者方賓照攝）

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