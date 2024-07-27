藍白護航高虹安、顏寬恒 黃智賢：無恥政客有政治利益，是非就不重要

立委顏寬恒一審判貪污有罪。（資料照）

2024/07/27 12:20

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨日包含新竹市長高虹安及國民黨立委顏寬恒都因涉貪遭判刑，對此名嘴黃智賢表示，藍營政客從朱立倫到市長大諸侯，到號稱打貪的青壯政客，所有叫得出名號的，都為高虹安助選，要國會改革，能不能改革立委自己？一樣是貪污一審有罪，憑什麼立委可以繼續幹立委，不用停職？

黃智賢在臉書PO文表示，高虹安跟顏寬恒一審都被判貪污有罪，刑期一個七年多，一個八年多，雖然政客不可能不政治操作，但還是希望人民可以清醒一點，民眾黨有不分區立委幫高虹安抱屈，其實真的很無賴。「你若覺得高虹安的行為沒問題，不算貪污，你敢不敢照做？而且似乎認為若是詐欺起訴，就不算個事？政客之無恥，讓人震驚。」

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黃智賢指出，「要國會改革，能不能改革立委自己？一樣是貪汙一審有罪，憑什麼立委可以繼續幹立委，不用停職？憑什麼？憑什麼顏寬恒不用停職？因為法條是立委通過的，立委不停的立法，法條處處圖利自己，時時包庇自己的罪行，所以立法院現任立委，一堆一審有罪的，每天還在質詢官員、立法，還有一堆更生人，厚著臉皮說要改革？結果是違憲擴權。」

黃智賢續指，「搞這些事的立委，前科累累，然後，他們告訴我們，他們要查貪污？顏寬恒一審有罪，但是他還是可以繼續當立委，不斷的立法，他還可以質詢，痛罵法務部長、施壓，高虹安有罪，其實在2022年選舉時，我們就知道了，高虹安的助理到處投訴，最後，國民黨候選人林耕仁，跟週刊都拿出帳冊證據爆料，以正常人類的智商，跟台灣社會的經驗，都會知道這個政客的惡質。」

黃智賢分析，只因為藍綠惡鬥，只要藍白合能打敗民進黨，只要有政治利益，是非就不重要了，更何況，還能討好財主郭台銘，藍營政客，從朱立倫，到市長大諸侯，到號稱打貪的青壯政客，所有叫得出名號的，都屁顛屁顛的為高虹安助選，背棄自己的同志林耕仁，背叛是非，藍媒大亨、藍名嘴，一堆人或明或暗的，幫高虹安欺騙選民，寧願支持欺壓助理、貪污公款的高虹安，欺騙選民去支持高虹安，讓她當上市長，掌握權力。

黃智賢補充，如今，高虹安雖然一審有罪，馬上要被停職，但仍然可以遙控市政，更重要的是，新竹最大的幾百億的土地開發案寡婦樓案，也在高虹安的全力護航下，快樂高歌，繼續開發，寡婦樓案當初就因為有高官被判收賄貪污有罪而中止開發，結果，高虹安開綠燈，國防部也居然配合，讓行賄的建商繼續開發。

黃智賢直言，貪污太爽，行賄結果也很快樂，人家貪污人家爽，老百姓把自己賣了，也替政客財團爽。當初幫高虹安背書的政客名嘴，要不要出來打球？

新竹市長高虹安一審被判刑。（資料照）

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