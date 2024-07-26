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高虹安夥助理貪酬金與加班費12萬餘元 合議庭：敗壞官箴

新竹市長高虹安。（資料照）

新竹市長高虹安。（資料照）

2024/07/26 12:51

〔記者王定傳／台北報導〕新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理加班費案，台北地院合議庭今依貪污治罪條例中的「利用職務機會詐取財物」罪，判處高虹安7年4月徒刑、褫奪公權4年；合議庭認定，高虹安涉夥同助理向立院詐取佣金及加班費合計12萬3128元，斥責她本應廉潔自持，並遵法自律，為人民榜樣，竟為增加立委辦公室可運用零用金，非法利用職務機會詐取該助理補助費，所為敗壞官箴。

合議庭認定，高虹安立法院編列的公費助理補助費用，包括「酬金及加班費」，是由立法院直接撥入各公費助理個人的金融帳戶，並非立法委員薪資的一部分，亦非對立法委員個人的實質補貼，竟涉夥同前辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前公關主任「公衛文」王郁文詐領酬金及加班費。

針對高虹安與黃惠玟共同詐領酬金及加班費部分，合議庭認定，2020年3月至5月、7至11月間，高僅以每月6萬2000元酬金聘用黃惠玟，竟向立院浮報佣金，並以浮報後的酬金為基準計算、請領當月加班費，而浮報加班費，總計詐領7萬4741元酬金及加班費。

第二部分是，高虹安、黃惠玟及陳奐宇共同詐領酬金及加班費部分，合議庭認定，2020年8月至11月間，高虹安僅以每月7萬元酬金聘用陳奐宇，竟命黃惠玟向立院浮報酬金，再以浮報後的酬金為基準計算、請領當月加班費，共同詐領4萬0154元酬金及加班費。

最後一部分是，高虹安、黃惠玟及王郁文共同詐領酬金及加班費部分，合議庭認定，2020年3月至5月間，高虹安僅以每月4萬6000元酬金聘用王郁文，竟命黃惠玟向立院浮報王郁文酬金，再以浮報後的酬金為基準計算、請領當月加班費，詐得8233元酬金及加班費。

合議庭認定，高虹安所為共觸犯利用職務機會詐取財物罪及使公務員登載不實罪，以較重的貪污罪論處，至於犯罪所得部分，高虹安共11萬6514元、陳奐宇506元、黃惠玟5642元、王郁文466元。

合議庭並審酌，陳奐宇、黃惠玟及王郁文都不具公務員身分，可罰性較輕，而陳奐宇及王郁文犯罪情節尚屬輕微，共同犯罪所得均在5萬元以下，加上陳奐宇及黃惠玟犯後坦承犯行，犯罪情狀顯可憫恕，因此依刑法及貪污治罪條例規定減輕或酌減其刑；高虹安則未獲減刑。

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