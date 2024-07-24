國台辦批民進黨阻擾平潭航線 吳瑟致：統戰套路將台灣「地區化」

台灣智庫諮詢委員吳瑟致。 （資料照）

2024/07/24 16:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部4月宣布，福建平潭到台灣的海上客運直航復航後，才要恢復福建居民赴台團體遊。陸委會嚴詞拒絕，表明不接受交換條件。中國國台辦發言人朱鳳蓮今表示，「民進黨當局」歪曲事實，不斷找藉口阻撓兩岸交流；學者指出，中共以平潭對接台灣，目的是要將台灣「地區化」。

朱鳳蓮聲稱，平潭至台灣海上客運直航航線，是往來兩岸的重要交通方式。2011年11月平潭至台灣海上客運直航航線投入運營，承擔交通往來的客貨兩用滾裝船「海峽號」，具備世界先進航運技術和嚴格的安全管理。至2020年2月停航，累計運送旅客99.4萬人次，其中台胞44.3萬人次，占44.5%，為兩岸人員往來發揮了重要作用。

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朱鳳蓮指出，平潭至台中海上航程僅需2至2.5小時，到台北約2.5至3小時，依托海上直航，平潭至台灣可實現「一日工作生活圈」。盡快恢復平潭至台灣海上客運直航航線，將極大方便福建居民到台灣旅遊，同時便利台灣民眾來福建交流，將為恢復福建居民赴台團體遊創造必要條件。

對此，台灣智庫諮詢委員吳瑟致接受本報訪問表示，此為中共一貫統戰套路，想將兩岸交流限縮在福建與台灣「地方」之間，把福建做為對台接口，不管是台灣人過去或團客來台，主要以福建為主。

「中共要讓台灣地區化！」吳瑟致指出，平潭航線被中共視為兩岸往來重要的交通方式，不斷呼籲台灣政府要盡快恢復客運直航，無非是要遂行統戰，將台灣給地方化、地區化。

吳瑟致強調，中國觀光客無法來台灣，始作俑者是中國共產黨。中共指責民進黨政府阻擾，只是在掩飾自身不放中客來台的責任。如果全面恢復兩岸觀光往來，中共又會覺得太便宜賴清德，如今已陷入難下台階的地步。

他強調，中共處理兩岸觀光，應該全面開放，當設下限制越多，統戰效果越有限，因為只放福建居民去馬祖、金門旅遊，金馬政治光譜原本就對中國友善，擴散效果有限。台灣政府不可能接受只以平潭做為兩岸觀光的重要渠道，平潭綜合實驗區向來就是統戰基地。

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