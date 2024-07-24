中國快艇案善後因颱風延期 國台辦：希望協商解決問題

中國快艇案協商因凱米颱風攪局延期，中國國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會表示，目前正就此進行溝通，希望能協商解決相關問題。 （翻攝直播）

2024/07/24 11:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國快艇2月14日在金門海域翻覆釀2死，2名中國船員遺體尚未運回中國，原定24日上午在金門展開的善後協商，因凱米颱風攪局延期。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日在例行記者會表示，目前正就此進行溝通，希望能協商解決相關問題。

媒體問及，中國快艇翻覆事件逾5個月，促使雙邊能夠重啟談判原因是什麼？朱鳳蓮回應，大家應該已經看到公告，受到今年第三號颱風凱米的影響，24日五通客運碼頭廈金航線全天停航，「我們希望就此保持溝通，妥善解決相關事宜」。

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關於陸委會副主委梁文傑親赴金門協商，朱鳳蓮則說，陸委會的相關做法，只要承認九二共識，回到一個中國原則政治基礎上來，兩岸的對話交往就不存在障礙。

陸委會稍早指出，兩岸雙方原訂於今日上午在金門就0214金門事件研議善後事宜。惟因凱米颱風來襲，兩岸小三通航線停航，中方家屬及代表團無法抵金。具體延後日期，雙方另行議定。

此外，上海台北「雙城論壇」來不及7月舉行，傳出最快可能在8月舉辦，台北市政府希望上海市長龔正能夠親自來台參加。朱鳳蓮指出，我方一貫支持及推動兩岸交流合作，願意與台灣各政黨、團體、縣市及各界人士，在堅持「九二共識」、「反對台獨」的政治基礎上，加強交流溝通。她聲稱，反對「民進黨當局」干擾破壞兩岸往來正常化，中方願意交流常態化造福兩岸同胞。

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