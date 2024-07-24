中國快艇案 陸委會：兩岸今簽協商共識

中國快艇2月14日在金門海域翻覆釀2死事件，引發兩岸關係緊張。陸委會主委邱垂正上任後，陸委會積極處理此事，今日將在金門與中方代表簽署協商共識，並將歸還遺體和漁船。 （資料照）

2024/07/24 05:30

雙方在金門簽署 我將歸還中國漁民遺體、船隻

〔記者陳鈺馥、吳正庭／綜合報導〕中國快艇二月十四日在金門海域翻覆釀兩死，引發兩岸緊張及金廈水域衝突，兩名中國船員遺體在金門逾五個月未運回中國。陸委會今日將在金門與中方代表協商，雙方可望簽署協商共識，我方將歸還中國漁民遺體、船隻。

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陸委會：盼儘速完成善後工作

據指出，因颱風凱米來襲，原定七月廿五日要與中方簽署協商共識，提前到廿四日進行。我方將就遺體、船隻送還等事宜與中方代表討論，海基會已經協助處理中方人員辦妥赴金相關證件。

今年二月十四日，中國一艘載有四人的快艇越界闖入金門海域，台灣海巡人員追緝，對方拒檢蛇行逃逸後船隻翻覆，造成兩死。

案發後，中國國台辦定調此為「惡性撞船事件」，今年二、三月間，死者家屬與中方代表多次赴金門與海巡署人員協商達十五次，最後仍不歡而散；我方曾私下表達要先給家屬慰問金，但被台辦系統拒絕，中國家屬亦不敢收取。

陸委會主委邱垂正上任後，為堆疊兩岸善意，建立善的循環，要求從人道角度出發，讓中國快艇翻覆事件圓滿落幕，陸委會和中方代表廿四日將在金門簽署協商共識，並歸還遺體和漁船。

陸委會表示，兩岸雙方商定今日上午在金門金湖飯店進一步討論，「我們期待能儘速完成善後等相關工作」。另外，國台辦廿四日亦將召開記者會，對金門事件做出最新的官方回應。

金門籍立委陳玉珍昨在臉書寫下關鍵字「祝明天一切順利」、「魂歸故里」、「善意累積」、「人道主義」，為雙方將在金門協議的行動曝光。陳玉珍指出，今天兩岸雙方代表將在金門簽署共識，相信會有圓滿的答案；更重要的是，不論是滯留在中國的金門胡姓釣客，還是中國觀光客到金門觀光旅遊，都期待能有好結果。

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