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明宣判恐因颱風假延後？ 高虹安對是否緊張避而未答

新竹市長高虹安涉貪助理費的一審宣判在24日宣判，但恐因颱風假延後，對此，高虹安對媒體詢問是否緊張及是否有信心都避而未答。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安涉貪助理費的一審宣判在24日宣判，但恐因颱風假延後，對此，高虹安對媒體詢問是否緊張及是否有信心都避而未答。（記者洪美秀攝）

2024/07/23 14:28

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費明天（24日）將由台北地院一審宣判，但恐因凱米颱風影響放颱風假而延後一天宣判，對此，今天下午主持萬安演習的高虹安對媒體詢問會不會緊張？有沒有信心？會不會期待放颱風假？都避而不答，僅針對有關颱風假是否會放，將在晚間8點，與竹竹苗縣市首長合開會議後宣佈即快閃離開，進行萬安演習各項防空避難演練視察。

高虹安涉貪助理費一審宣判表訂明天宣判，高虹安心情似未受影響，除早上主持市務會議，要求各局處加強颱風動態的掌握，下午也主持萬安演習的聯繫會報及防空避難視察，據側面了解，高虹安似對一審宣判的結果有信心，部分幕僚也轉述高虹安未受涉貪官司影響，如常處理市政工作。

而一審宣判是否因放颱風假而延後宣判，高虹安今天在媒體詢問會不會緊張？有沒有信心？會不會期待放颱風假？高虹安都避而不答且快閃離開。但她也提到，過去已與新竹縣長及苗栗縣長有默契，因竹竹苗有共同的生活圈，因此會共同宣佈有關颱風假是否放，她也提到會與竹縣及苗栗縣開過會議後，在今晚8點宣佈明天是否放颱風假。

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