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基市選委會2.5萬查詢單惹議！吳欣岱批：謝國樑比韓國瑜更沒羞恥心

基隆市長謝國樑。（翻攝自謝國樑臉書）

基隆市長謝國樑。（翻攝自謝國樑臉書）

2024/07/22 12:33

〔記者林哲遠／台北報導〕基隆市選舉委員正在查對罷免謝國樑連署人名冊，近日流出一份基隆市長罷免選務經費估算表，其中郵寄費為2萬5千份187萬元，拆樑團體質疑「先射箭再畫靶」，市選委會要沒收罷免第2階段連署。對此，台灣基進秘書長吳欣岱今（22）日表示，謝國樑漠視民意，比前高雄市長韓國瑜更沒羞恥心，用行政資源曲解遊戲規則，基隆人更應該站出來罷免他。

吳欣岱抨擊，基隆市政府花了快要兩百萬寄送查詢單給連署的民眾，若沒有限時回信，連署文件可能被視為無效，而當初連韓國瑜都不敢這樣搞。在高雄罷韓的時候，韓市府同樣也有寄送查詢單，但是要主動回報並非本人連署的才予以剔除。

吳欣岱指出，當時在高雄韓市府寄出的查詢單，只有一半回信確認，如果照現在基隆球員當裁判訂定的規則，那連署單有一半會視為無效。她認為，在當拆樑志工的基隆人們，不是為了罷免而罷免，是因為謝國樑做得不好，又要用市長的行政資源暴力改變既有規則，人民打算把賦予他的權力給拿回來而已。

吳欣岱強調，當初在高雄投下同意罷免選票的總共有93萬人，而不同意罷免的只有2萬5千票。謝國樑現在會厚著臉皮杯葛第二階段的罷免，就是因為他知道民意所向，基隆人不想要一個亂開支票、沒能力的草包市長。

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