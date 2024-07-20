北市寶可夢機台消失中！違反土管法規 都發局要求撤出

許多寶可夢機台因設置的所在地，違反《台北市土地使用分區管制自治條例》，僅能撤除。（示意圖，中央社）

2024/07/20 16:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市商業處六月初稽查北市100家設有寶可夢機台的店面，大多設置在住宅區或非商業區，違反《台北市土地使用分區管制自治條例》，都發局於6月底至7月初已陸續發文給37間違規業者，要求兩個月內撤出，市議員曾獻瑩認為，市府應進一步與業者溝通，擬定改善計畫、輔導措施等更柔性的做法。

曾獻瑩表示，根據規定寶可夢機台應設置於商業區，近年卻陸續進駐7-11統一超商、文具店、玩具店、百貨公司等，但按照經濟部的認定，寶可夢機台屬於遊樂園業，不能設置在住宅區或非商業區，由於許多7-11設在住宅區，卻設置寶可夢機台，違反《台北市土地使用分區管制自治條例》，都發局已陸續發函給業者要求改善。

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曾獻瑩調閱資料發現，台北市至六月初約有100處寶可夢遊戲機台，針對違反的業者，依法只能撤掉機台，大約近三分之一的寶可夢機台在九月底前可能將陸續撤出，他認為市府在發函外，應更進一步的與業者溝通，擬定改善計畫、輔導措施等更柔性的做法。

曾獻瑩以新北市政府的作法為例，指出新北市經發局日前召集SEGA世雅娛樂、統一超商、愛買、文具店與玩具店等開會聆聽業者意見，為了維護學童身心健康，也請各業者協助加強現場管理及勸導，避免兒童及青少年族群沉迷逗留，以達到維護兒少身心健康及安全。

曾獻瑩補充，許多業者正持續與經濟部商業發展署溝通，爭取將其歸類為一般零售業，未來若業者爭取成功登記項目變更為一般零售業，就有可能設置在住宅區的空間，然而現場的管理、維護兒少身心健康安全、避免成癮等議題，未來將是北市府要兼顧的重點。

台北市商業處回應，寶可夢機台應符合都計、建築及消防等法令規定，按照規定僅可設置在商業區，並辦理建築物公共安全簽證申報，部分7-11、文具店、玩具店、百貨公司設置寶可夢機台，涉及違法，九月底前可能陸續撤出，都發局發函要求業者改善，至於業者表示已與經濟部商業發展署溝通，爭取歸類為零售業等其他登記項目一事，市府採開放態度，並可提供行政作業協助。

台北市都發局表示，已針對違規店家依程序發函行政指導要求2個月內限期改善，目前統一超商等違規店家多已聯繫表示，將移置寶可夢機台、配合改善。

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