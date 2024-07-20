藍白擴權法案被裁准暫時處分 議員黃崇真：振奮人心

市議員黃崇真表示，憲法法庭最新裁准暫時處分，振奮人心。（記者黃政嘉攝）

2024/07/20 00:14

〔記者黃政嘉／桃園報導〕民進黨19日晚間在桃園市中壢區大舊社市民活動中心舉辦「反濫權，護民主」宣講會，民進黨桃園市議員齊聲怒批藍白強推擴權法案，黃崇真直指憲法法庭最新裁准的暫時處分振奮人心！魏筠批藍委就是權力的傲慢，彭俊豪說，宣講一場接一場辦，要讓台灣走在正確的方向。

市議員黃崇真表示，憲法法庭最新裁准暫時處分振奮人心，大法官暫時處分，就是說這些條文在釋憲結果公布前都不適用，大家不用害怕會被叫去立法院調查，相信違憲結果絕對會違憲，讓民進黨取得正確言論方向。藍白強推擴權法案，民調一路跌到底，民進黨持續舉辦宣講，爭取民眾認同，明年罷免不適任的立委。

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市議員魏筠表示，藍白立委濫權，立法院一天比一天荒唐，憲法法庭暫時處分出來，國民黨立委吳宗憲說擴權法案只是有一點違憲而已，今天你被刀子捅了，捅到肚臍以下，你還沒死，結果人家告訴你沒有傷得很嚴重，但你還是受傷了，身為一個立委，為什麼可以推出「有點危險」的法案，卻認為對人民沒影響，這是權力的傲慢。

市議員彭俊豪說批評藍白的改革是讓自己更有權力，假改革之名，行擴權之實，他們講不出反質詢的定義，這是非常危險的事情，宣講一場接一場辦，讓藍白立委知道民眾才是權力來源，民眾希望看到行政、立法，理性地監督，互相制衡，讓台灣走在正確的方向。

市議員張曉昀表示，藍白提出藐視國會法案真的不可思議，台灣民主可以選出代表民意的立委，也可以罷免不適任的民意代表，20日台北市信義區景勤里長王雷凱就要被罷免投票，8月台東縣的成功鎮長也要被罷免了，其實台灣已經來到大罷免時代，只要立委不適任，只要立委濫權，台灣民主一定會讓他們下台。

藍委吳宗憲稱擴權法案只是有一點違憲，市議員魏筠（圖）批是權力傲慢。（記者黃政嘉攝）

市議員張曉昀表示，只要立委濫權，台灣民主一定會讓他們下台。（記者黃政嘉攝）

民進黨19日中壢場宣講會，近200位民眾到場力挺發聲。（記者黃政嘉攝）

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