憲法法庭凍結國會擴權法 洪申翰：一起當大法官後盾

洪申翰（左）邀民眾一起做大法官後盾，展示守護台灣的決心。（記者黃政嘉攝）

2024/07/19 23:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕憲法法庭今午裁准暫時處分，民進黨晚間舉辦「反濫權，護民主」中壢場宣講會，民進黨政策會執行長王義川、立委洪申翰、新北市議員卓冠廷皆到場演說，洪申翰宣講時邀民眾一起做大法官後盾，展示守護台灣的決心。

藍白兩黨在立法院主導修正通過「立法院職權行使法」等國會擴權法案，憲法法庭今裁准在釋憲案宣判前應暫時停止執行，洪申翰表示，憲法法庭針對國會擴權法案做出暫時處分，把條文凍結，從今天開始，大家可以想像藍白會怎樣攻擊大法官，攻擊大法官就是攻擊民主、攻擊憲政體制，大家一起當大法官後盾，不能接受藍白立委汙衊大法官，民主就是人民最大，接下來4年會過得很辛苦，可是大家會辛苦地一起合作、戰鬥，守護民主。

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卓冠廷表示，台灣大法官藉專業判斷做了暫時處分，擴權法案影響你、我生活，現在大家可以稍微放心，黃國昌之前都說尊重大法官，今天看到他的反應就是不認輸。另外，新竹縣長楊文科涉貪，一個好好的建案，旁邊變天坑，結果發現偷工減料，新竹縣府圖利2億多，前工務處長家裡被翻出藏寶圖，面對檢方說是「長輩給我的遺產」，實在太離譜，貪污舞弊就是抓起來。

王義川說，之前的青鳥行動，下雨天、天氣熱，到場關心的人都很辛苦，也有些人用看手機、看電視的方式來關心，大家都是用自己方式捍衛民主，藍白一旦「裝肖」，台灣青鳥就會從各角落飛出來，自由民主這條路大家要繼續走。

卓冠廷表示，大法官藉專業判斷做了暫時處分。（記者黃政嘉攝）

民進黨桃園市議員彭俊豪主辦「反濫權，護民主」中壢場宣講會，王義川（左5）到場力挺。（記者黃政嘉攝）

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