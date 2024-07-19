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國會擴權法案被凍結 民眾黨無法接受：民主變成「民進黨作主」

民眾黨主席柯文哲。（記者田裕華攝）

民眾黨主席柯文哲。（記者田裕華攝）

2024/07/19 19:42

〔記者李文馨／台北報導〕針對國會擴權修法，憲法法庭今日裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。對於結果，民眾黨表示無法接受，並指出司法機關處處充滿立場與定見，民進黨發言人搶先憲法法庭對外公布，說明司法機關與執政黨關係密不可分；並強調，民眾黨無法接受民主變成「民進黨作主」，憲法法庭必須接受輿論檢驗。

憲法法庭今已就暫時處分的部份做出重大裁定，包括「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢部份」、「人事同意權的行使」、調查權的行使」、「舉行聽證會」及刑法藐視國會罪的部份，均因有違憲、侵害人民隱私、財產權等憲法上權利影響甚鉅，均裁定即日起暫時停止適用。

民眾黨表示，司法機關作為維護社會正義最後一道防線，卻從受理聲請到開庭審理，處處充滿立場與定見，尤其民進黨發言人吳崢在裁定結果公告前知道消息，搶先憲法法庭對外公布，說明司法機關與執政黨關係密不可分，更讓大法官裁定暫時處分，沾染了濃厚的執政黨氣息。

民眾黨批評，民進黨一邊呼籲外界不要詆毀大法官，一邊卻用行動告訴大家，執政黨可以控制司法機關，從憲法法庭匆忙開庭卻漏通知機關代表，民進黨總召柯建銘一通電話指揮大法官書記廳通知書馬上發出，到吳崢提前公告暫時處分結果，「把自己當司法院發言人，顯示本次釋憲案早已失去公平」。

民眾黨指出，尤其總統賴清德為了躲避到立法院國情報告，持續恐嚇在野黨「不要貿然行動」、「青鳥會飛出來」，皆凸顯民進黨對憲法法庭的動態「瞭若指掌」。

民眾黨表示，民進黨口口聲聲說尊重憲法，卻一次又一次地打擊社會大眾對司法的信任，如今因為發言人的所謂「口誤」或「說溜嘴」，讓憲法法庭的公信力遭到質疑，「試問老百姓未來該如何相信司法是能讓人相信的？賴清德總統也應以民進黨黨主席身分，要求發言人吳崢對傷害司法公信付出政治責任。民眾黨強調，民眾黨無法接受民主變成「民進黨作主」，憲法法庭有權裁定，但結果同時也必須接受輿論檢驗。

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