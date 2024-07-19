盧秀燕訪美行程曝光 傳造訪微軟總部

盧秀燕下週訪美行程曝光，傳造訪西雅圖微軟總部。（市府提供）

2024/07/19 17:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕將於22日到31日出訪美西10天，為上任5年半首度公務訪美，今天行程曝光，將訪西雅圖、舊金山灣區與大洛杉磯地區，除拜訪姊妹市及台中餐飲企業，在舊金山灣區有大型僑界歡迎餐會，也傳出到西雅圖時將訪微軟總部。

盧秀燕訪美除造訪台中4個姊妹市及好友城市，造訪台中海外企業吃茶三千、85度C、繼光香香雞等，也針對市府推動綠美圖、會展中心、台中流行影音中心等建設，也將參訪西雅圖流行文化博物館、中央圖書館、奧斯卡電影博物館、聖地牙哥會展中心。

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盧秀燕訪美首站前往西雅圖，22至24日除拜訪姊妹市塔可瑪市政府，也前往西雅圖市政府，並參訪科技業總部，可能是微軟總部，也將考察西雅圖流行文化博物館、西雅圖中央圖書館。

盧秀燕第二站25日到26日到舊金山灣區，拜訪友好城市庫比蒂諾市、及姊妹市康他哥斯大郡政府，將與舊金山區僑界交流，也會造訪當地台中企業吃茶三千、繼光香香雞等。

第三站大洛杉磯地區於27至29日拜訪姊妹市聖地牙哥市政府，27日僑界也準備歡迎午宴，盧將進行小型演說，接著也會考察奧斯卡電影博物館、聖地亞哥會展中心，並造訪當地台中企業85度C。

盧秀燕這次出訪團隊包括曾任外交官派駐美西的副市長黃國榮及相關局處首長隨行，行程主要由黃國榮規劃，針對外傳盧訪美行程為總統選舉鋪路，黃國榮否認，強調這次主要拜訪姊妹市及友好城市，台中姊妹市最多就在美國、其次是日本，這次也針對台中重大建設到當地進行考察觀摩，並與僑界交流及訪問關心台中企業，盧市長是在疫後恢復市府海外訪問行程。

盧秀燕下週訪美行程曝光，將訪西雅圖、舊金山灣區與大洛杉磯地區，除拜訪姊妹市及台中餐飲企業，在舊金山灣區有大型僑界歡迎餐會，也傳出到西雅圖時將訪微軟總部。（市府提供）

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