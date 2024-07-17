盧秀燕22日起出國 訪美西姊妹市

2024/07/17 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國際關注美國總統大選，台中市長盧秀燕昨宣布自七月廿二日到卅一日出訪美西十天，強調，訪美行程單純化；民進黨台中市議會黨團譏盧任內締結一個姊妹市，宣慰僑胞根本「越俎代庖」，促她訪美不要只為拚大位鋪路；國民黨台中市議會黨團則肯定她出訪有助城市外交及招商引資。

藍營肯定城市外交 綠營籲勿忘市長本分

盧秀燕說，將拜訪美西十個台中姊妹市，也探視台中在美國打拚的台商，另會參訪美西科技重鎮及關心僑民，至於拜訪對象僅說「尊重邀請方安排」。

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民進黨議會黨團總召蕭隆澤說，盧出訪新加坡搞神祕，回國後連「心得報告」都沒有，這次訪美又重施故技，出訪價值令人打問號；黨團幹事長陳俞融與議員周永鴻也質疑，盧任內只締結一個姊妹市，自稱要關心僑民，但相關事務主責者是僑委會，身為市長「自抬身價」，籲盧出訪花公帑，不要只為累積僑界人氣、拚總統大位的個人聲勢，而忘記市長本分。

國民黨黨團書記長黃馨慧及執行長陳文政均肯定盧出訪能拚城市外交，拜訪科技重鎮有助了解尖端科技產業趨勢，可助台中產業國際鏈接，甚至幫台中招商引資，讓台中市政更上一層樓，對台中市絕對是加分；民眾黨議員江和樹對盧訪美樂觀其成，卻也說，盧的市長任期還有兩年，仍應要好好表現市政，否則總統大夢恐沒機會。

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