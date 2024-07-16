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盧秀燕將訪美 綠營譏任內姊妹市只增1個 籲訪美勿為拚大位鋪路

盧秀燕今宣佈將訪美10天，綠營譏任內姊妹市只增一個，籲訪美勿為自己拚大位鋪路。（記者蘇孟娟攝）

盧秀燕今宣佈將訪美10天，綠營譏任內姊妹市只增一個，籲訪美勿為自己拚大位鋪路。（記者蘇孟娟攝）

2024/07/16 20:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕將訪美10天，民進黨台中市議會黨團譏盧任內姊妹市只增加一個，且宣慰僑胞是中央僑委會的工作，「市長何必越俎代庖」，議員周永鴻則促她赴美訪問不要只為自己拚大位鋪路，應認真替台中市政打拚；國民黨台中市議會黨團則肯定她出訪為城市外交及招商引資打拚。

民進黨議會黨團總召蕭隆澤說，若盧出訪能對市政有加分，他也樂觀其成，但她上次出訪新加坡搞神祕，回國後連「心得報告」都沒有，大家看不到她出訪究竟有何效益，這次訪美又重施故技「搞神祕」，除不是很負責任的作法，出訪價值更令人打問號。

陳俞融也質疑，市長出訪任務應在「締交」姊妹市，而非只交流情誼，尤其盧任內只締結1個姊妹市，城市外交效率有限，這次又自稱要「關心回應」僑民，但相關事務主責者是中央僑委會，盧身為市長何必「越俎代庖」。

陳俞融說，甚至這次訪美又跟出訪新加坡一樣故佈疑陣，強調不會公開見了哪些美方人士，刻意營造神秘感讓外界猜測，根本是「自抬身價」，籲盧出訪是花公帑，不要只在乎自己的政治路，更要在乎台中市民的觀感，訪美行程應做專案報告，向市民說明。

周永鴻也指盧任內重大建設延宕，施政除了年年抽現金的購物節、發放機制成謎且讓市民酷暑下排隊搶物調券及欠缺在地特色店家的鍋烤節，有什麼政績能和姊妹市交流，直指盧這次訪美根本是為挑戰總統大位起手式，籲她訪美不要只為累積僑界人氣、累積拚總統大位的個人聲勢，而忘記市長以台中優先的城市外交和招商。

國民黨黨團書記長黃馨慧及執行長陳文政均肯定盧出訪能拚城市外交，尤其能讓台中躍上國際視野，她還計畫出訪了解尖端科技AI產業趨勢，可協助行銷中科產業對外的國際鏈接，甚至幫台中招商引資，讓台中市政更上一層樓，盧出訪對台中市絕對是加分。

民眾黨議員江和樹則表示，樂觀其成，希望她訪美能引進美國文化與優點助台中市政；對於外界將她出訪美國視為選總統的起手式，他則說，若盧有機會成總統候選人應去國外看看，但她市長任期還有兩年，兩年內仍應要好好表現，否則總統大夢恐沒機會。

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