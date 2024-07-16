亞總會議台中開幕 盧秀燕邀台商投資

中市長盧秀燕（前排右四）與副總統蕭美琴（右一）一同出席台商活動。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/16 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲台灣商會聯合總會（簡稱亞總）理監事會今年在台中市舉行，十五日舉行開幕式；中市長盧秀燕表示，此已是亞總近四年第三次在台中市舉辦；中市近來有許多重大建設，如台商關心的台中市國際會展中心一旦全部完工，將是全國最大的會展中心，東側會館預計明年底完工營運，西側跟外貿協會合作希望後年開工，可讓台商在自己故鄉辦展、接單及開會，此外，還有經濟部推出「投資台灣三大方案」，台中已有三○九家投資，歡迎台商來台中市投資。

強調建設多 會展中心全國最大

對此民進黨議員施志昌表示，盧秀燕一直說中央卡台中，投資台灣三大方案就是中央的協助，中市府應全力配合，加速土地、使照、建照的核定；國民黨議員陳文政則表示，在全球不景氣下，還有台商願意回台中市投資，顯見台中市基礎建設及投資環境較為完善，才吸引台商回流。

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昨天的開幕式有近千名代表齊聚，市長盧秀燕表示，台商長期在外打拚非常了不起，心繫故鄉，協助外交，台灣人到海外旅行遇到困難，也是由台商來協助。

投資台灣3大方案 台中迎來309家

盧秀燕表示，台中市有很多重大建設在進行，如正在興建國際會展中心，可提供二三六○個展覽攤位及二二○○席位的大型國際會議廳；還有中央推的「投資台灣三大方案」，台中已有三○九家投資是全國第一，投資金額超過三四七四億元；更吸引高科技產業，如美光科技在中市有四大廠區，台積電也投資二期四廠，還有全台最大百貨購物中心「D-ONE 第一大天地」落腳台中等，市府會努力做到最好，讓鮭魚返鄉。

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