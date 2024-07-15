台中會展中心東側明年底完工 盧秀燕：歡迎台商投資台中

中市長盧秀燕（右四）與副總統蕭美琴（右一）一同出席台商活動（記者蘇金鳳攝）

2024/07/15 15:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲台灣商會聯合總會理監事會今（15）日在台中市舉行開幕式，台中市長盧秀燕表示，此已是亞總近4年第3次在台中市舉辦；她強調台中市近來有許多重大建設，如台商關心的台中市會展中心，全部一旦完工將是全國最大的會展中心，東側會館預計明年底完工營運，西側跟外貿協會合作希望後年開工，一旦完工將是全國最大會展中心，將可讓台商在自己故鄉辦展，接單及開會。

今天的開幕式有包含新加坡、印尼、越南、日本、泰國等19個國家及地區近千名代表齊聚，副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、僑委會委員長徐佳菁、立委何欣純、邱志偉、市府經發局長張峯源等均出席與會。

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台中市長盧秀燕表示，台商會近4年來已第3次在台中市舉辦，市府備感榮耀並全力協助，她表示，台商長期在外打拼非常了不起，心繫故鄉，協助外交，台灣人到海外旅行遇到困難，也是由台商來協助。

盧秀燕表示，歡迎台商來投資台中，目前台中市有很重大建設，人口已達285萬人，是全國第二大城市，而台中市正在興建國際會展中心，東側會館預計明年底完工營運，西側跟外貿協會合作希望後年開工，一旦完工將是全國最大會展中心，將可讓台商在自己故鄉辦展，接單及開會。

她並指出，中央經濟部有推出「投資台灣3大方案」，台中已共309家投資是全國第一，投資金額超過3474億元；台中有完善的投資環境更吸引高科技產業，如美光公司在台中市有4大廠區，台積電也投資2期4廠，還有漢神、三井及高鐵區的娛樂城等，正在營運或者興建中。

盧秀燕表示，會把台中市努力做到最好，鮭魚返鄉，提高最有效率單一窗口。

盧秀燕向台商喊話，台中市值得投資（記者蘇金鳳攝）

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