恭賀馮德萊恩連任歐盟執委會主席 賴清德：期待台歐促進更強健關係

2024/07/19 10:17

〔記者蘇永耀/台北報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)昨獲歐洲議會表決同意她連任下屆主席,賴清德總統今透過社群平台X恭喜馮德萊恩連任,並期待台歐促進更強健關係。

總統除感謝馮德萊恩對台灣海峽的和平穩定,表達穩健的支持。也期待促進台灣與歐盟之間更強健的關係,基於雙方共同堅持的人權與民主理念。

新一屆歐洲議會在18日下午以401票贊成、284票反對的絕對多數通過馮德萊恩連任歐洲聯盟執行委員會主席。她是歐盟執委會史上第一位女性主席,過去5年帶領歐盟度過疫情等危機,未來5年因全球地緣政治變遷情勢,將面臨更多挑戰。

Congratulations, @vonderleyen, on your reelection as @EU_Commission President. Greatly appreciate your steadfast support for peace & stability in the Taiwan Strait. I look forward to fostering stronger #Taiwan-#EU ties built on our shared commitment to human rights & democracy.