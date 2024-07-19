為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

恭賀馮德萊恩連任歐盟執委會主席 賴清德：期待台歐促進更強健關係

賴清德總統恭喜馮德萊恩連任歐盟執委會主席，並期待台歐促進更強健關係。（資料照）

賴清德總統恭喜馮德萊恩連任歐盟執委會主席，並期待台歐促進更強健關係。（資料照）

2024/07/19 10:17

〔記者蘇永耀／台北報導〕歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）昨獲歐洲議會表決同意她連任下屆主席，賴清德總統今透過社群平台X恭喜馮德萊恩連任，並期待台歐促進更強健關係。

總統除感謝馮德萊恩對台灣海峽的和平穩定，表達穩健的支持。也期待促進台灣與歐盟之間更強健的關係，基於雙方共同堅持的人權與民主理念。

新一屆歐洲議會在18日下午以401票贊成、284票反對的絕對多數通過馮德萊恩連任歐洲聯盟執行委員會主席。她是歐盟執委會史上第一位女性主席，過去5年帶領歐盟度過疫情等危機，未來5年因全球地緣政治變遷情勢，將面臨更多挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新聞360》中國成「公害」？習近平訪歐曝「民意巨變」！
2024/05/07 19:05

新聞360》中國成「公害」？習近平訪歐曝「民意巨變」！
歐盟啟動烏國入盟談判
2024/06/26 05:30

歐盟啟動烏國入盟談判

瞄準中小企業長虹林口商辦登場
馮德萊恩連任 抗中保台列入政綱
2024/07/19 05:30

馮德萊恩連任 抗中保台列入政綱
拒重蹈光電覆轍》中國輸歐風電 歐盟啟動反補貼調查
2024/04/11 05:30

拒重蹈光電覆轍》中國輸歐風電 歐盟啟動反補貼調查

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
將再會習近平 歐盟執委會主席馮德萊恩：會力促公平競爭
2024/05/06 08:04

將再會習近平 歐盟執委會主席馮德萊恩：會力促公平競爭
新聞360》只是開始？歐盟「狠K中國電動車」學者曝這點對中很傷
2024/06/13 19:15

新聞360》只是開始？歐盟「狠K中國電動車」學者曝這點對中很傷
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播