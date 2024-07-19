馮德萊恩連任 抗中保台列入政綱

歐洲聯盟執行委員會德國籍主席馮德萊恩十八日爭取第二個五年任期，在歐洲議會接受最大黨「歐洲人民黨」主席韋伯獻花。（法新社）

2024/07/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕歐洲聯盟執行委員會德國籍主席馮德萊恩連任案十八日經新一屆歐洲議會七一九名議員投票表決過關，在疑歐論政黨及右翼聲勢崛起之際，獲得四○一票贊成、二八四票反對，高於五年前三八三票贊成，其五年來領導下的歐盟政策可望連續，包括列入政綱的嚇阻中國入侵台灣。

六十八歲的馮德萊恩在投票前發表的演說強調，未來五年將定義歐洲未來五十年在世界的地位。她在政綱中四提中國，包括中國壟斷電池和晶片所需原物料，對歐盟帶來依賴的危險；歐盟二○一九至二一年國防支出成長廿％，但同期俄羅斯成長三倍、中國增加六倍；中國越來越激進的姿態和不公平的經濟競爭，反映歐中關係從合作轉向競爭。

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她花費卅分鐘闡述的未來五年第二任期政綱多達卅一頁，以其第一任期政策為基礎，包括繼續推動歐盟「綠色新政」、設立「歐洲競爭力基金」、增強綠能產業及國防投資、遏阻中國對台武力脅迫、針對俄國的十四輪制裁等。

馮德萊恩指出，鑑於「印太已成為世界未來一個決定性的區域」，歐盟將與日本、南韓、紐西蘭和澳洲合作，面對共同的網路、太空、安全供應關鍵原物料及科技的挑戰，「這包括我們集體努力部署全方位的綜合手段，阻止中國透過軍事手段片面改變現狀，特別是在台灣議題上」。

民粹勢力上月的歐洲議會選舉大有斬獲，但馮德萊恩領導的跨國中間偏右「歐洲人民黨」（EPP）仍是最大黨。有「歐洲女王」封號的她，過去五年領導歐洲歷經多項危機，包括武肺疫情、俄烏戰爭等。

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