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翁曉玲稱若國會擴權違憲「再修法」 吳思瑤批：玩弄法律非常不可取

吳思瑤（圖右）批評，國會濫權修法過程造成社會對立，傷害我國民主秩序，「早知如此，何必當初」。圖左為翁曉玲。（圖取自翁曉玲臉書、資料照，本報合成）

吳思瑤（圖右）批評，國會濫權修法過程造成社會對立，傷害我國民主秩序，「早知如此，何必當初」。圖左為翁曉玲。（圖取自翁曉玲臉書、資料照，本報合成）

2024/07/19 08:41

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白強推的國會擴權法案生效，國民黨立委翁曉玲昨表示，若憲法法庭吹毛求疵認為哪些條文有問題，「我們就再修法就是了」。民進黨立委抨擊，立委明知憲法精神還違憲，整個修法過程傷害民主秩序、造成社會對立，玩弄法律和院際分歧，非常不可取。

針對國會擴權法案，民進黨團、行政院及總統賴清德、監察院，相繼聲請釋憲及暫時處分，司法院憲法法庭訂於8月6日就釋憲案進行言詞辯論。翁曉玲昨接受廣播節目專訪時談到，她估計釋憲案最晚10月底之前會有結果，因為大法官10月31日就要卸任了；如果憲法法庭決議認為這部法案有問題，「那我們就再修法」。

「早知如此，何必當初？」民進黨團幹事長吳思瑤受訪直言，立委明知憲法精神，竟然還做出違憲的修法，一定要憲法法庭清楚打臉，才知道悔改嗎？因為這項濫權法案，整個修法過程造成社會對立，傷害我國民主秩序，在野黨負得起這個責任嗎？根本是視憲法於無物。

民進黨立委沈伯洋表示，翁曉玲的做法猶如中國灰色地帶作戰，以修法達成國會獨裁的目的，一遇到違憲就退縮一些，否則就繼續推進，如此耗費社會成本、玩弄法律和院際分歧，雖然立委有提案的權限，但此舉非常不可取。

沈伯洋說，國會擴權法案條文一旦違憲，將直接失效，例如藐視國會罪等就無法適用，而在野黨也可能再提出一份緩和版本的國會擴權法案，玩到合憲為止。更可怕的是，翁曉玲還提出「憲法訴訟法修正草案」限制大法官現有總額人數，意圖以卡住人事案的方式，讓自己人當上大法官。

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