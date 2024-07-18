立院交通委員會嘉市考察 李孟諺：符合補助規定會全力支持

立法院交通委員會今到嘉義市考察，交通部長李孟諺（左三）與會允諾，嘉市交通建設計畫只要符合補助規定，會全力支持。（記者王善嬿攝）

2024/07/18 21:39

〔記者王善嬿／嘉義報導〕立法院交通委員會今邀集交通部長李孟諺等官員到嘉義市進行交通建設考察，嘉義市政府簡報爭取10項交通建設計畫經費補助，李孟諺表示，在符合補助規定下，都會全力支持補助。

市府今簡報包括高鐵嘉義站聯外輕軌藍線興建計畫、蘭潭「林梢夕照，月影潭心」、嘉義市區鐵路高架化計畫、嘉義地區牛稠溪環快可行性研究暨綜合規劃、東區新闢高架道路連結國道三號計畫綜合規劃、路外停車場闢建計畫、智慧候車設施、嘉義高鐵快捷公車假日增開班次、嘉市區行人專用號誌建置計畫、嘉市推動永續提升人行安全計畫等案，總建設經費約454.23億元。

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李孟諺說，嘉義輕軌藍線如順利興建，對嘉義的發展將如虎添翼，相關計畫會帶回與相關部門討論，後續經費、營運方式需要嘉義縣市協調、規劃。

李孟諺表示，關於「林梢夕照，月影潭心」計畫，將補助啟動案件經費；市區路外停車場闢建，市府可提送修正計畫，調整相關補助經費優先順序及分年比例，重新提報中央；智慧候車亭設施、行人號誌建置及永續行人計畫案，符合補助規定，都會全力支持補助。

黃敏惠說，「要致富、先開路」，隨台積電宣布進駐嘉義科學園區，將創造就業機會、帶動人口與經濟成長，交通需求也增加，新竹科學園區交通議題殷鑑不遠，嘉市交通建設要走在前面，合力打造縣市共榮共好生活圈，如「林梢夕照，月影潭心」計畫可改善蘭潭停車空間、遊憩動線及水庫安全的大型計畫，對嘉市未來觀光發展影響深遠。

王美惠表示，中央一直很支持嘉市輕軌、鐵路高架化經費，輕軌自2020年補助整體路網規劃600萬元，去年再核定1290萬元藍線可行性研究，嘉市府今年6月已提送可行性研究到交通部，期待縣市政府與中央共同努力，讓嘉市第一條輕軌儘快順利通車。

關於牛稠溪環快及東區新闢高架道路相關計畫，王美惠表示，今天會議達成決議，交通部負責邀集水利署、內政部等單位討論可行性。

嘉義市長黃敏惠（右三）說明交通建設對縣市發展重要性。（記者王善嬿攝）

立委王美惠、蔡易餘與交通部長李孟諺（左）商討嘉義交通建設。（記者王善嬿攝）

立法院交通委員會今到嘉義市進行交通建設考察。（記者王善嬿攝）

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