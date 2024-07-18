民進黨21日全代會 台中市5人角逐中執委

民進黨21日召開全代會，台中市有5人爭中執委。（資料照）

2024/07/18 10:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨將在本週日21日舉行全國黨代表大會，將改選中執委、中常委，而台中市有登記參選中執委共5人，有3名市議員，分別是新系黃守達，英系陳淑華及原本是正國會目前無派系屬立委陳亭妃系統的的何文海，另外還有正國會前市議員何明杰及綠色友誼前中市黨部執委陳明虹，一般預料派系推派應該容易當選，但若要自行參選，可能要非常努力。

民進黨每一年都會召開全代會，是民進黨派系實力的展現，由於今年就是改選年，私下已是運作不斷，加上剛好總統的派系由英系改為新系，因此預料整個盤勢將有所更換。

請繼續往下閱讀...

民進黨全國黨代表加上當然黨代表約600多席，要從中選出30位中執委，再從中執委選出10位中常委，而民進黨不必票選的當然中常委有黨主席、直轄市長及立院黨團三長，還有一席是縣市長互推。

台中市有5人要參選中執委，由自己派系推選出來若全力獲得派系支持應該就會當選，中執委只要獲得至少18席的黨代表票數就可以當選，一般預料，派系推出要參選中執委者，在派系配票下，應該當選無虞，因此新系的黃守達、英系的陳淑華、正國會的何明杰及綠色友誼的陳明虹應該可當選中執委。

至於原屬於正國會的何文海，因為力挺立委陳亭妃而遭正國會除名，目前包括陳亭妃也只能自己尋找票源，何文海如何突破重圍，黨內人士表示，真的要很努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法