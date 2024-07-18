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選新竹市長？ 翁曉玲自認「口條不好、不親民」不具選舉特質

國民黨立委翁曉玲接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（取自POP撞新聞直播畫面）

國民黨立委翁曉玲接受資深媒體人黃暐瀚專訪。（取自POP撞新聞直播畫面）

2024/07/18 10:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕新竹市長高虹安涉貪案一審24日將宣判，引發接替人選的討論。國民黨立委翁曉玲今天接受資深媒體人黃暐瀚專訪，被問及是否參選新竹市長，翁表示，自己不適合選縣市長，除了口條不好，沒這麼親民，她也不認為自己具有選舉的特質。

翁曉玲上次受訪被問及是否參選新竹市長，今天再追問態度有無改變，黃暐瀚稱國民黨內仍有蠻多人認為她適合參選。不過，翁曉玲說，她才當立委不到半年，想好好把目前的職務做好，沒有其他的非分之想，「我的人格特質不適合，沒有這個打算」。

而翁曉玲之前與民進黨立委在立法院委員會吵架，黃暐瀚詢問翁曉玲，這些畫面，例如「我就是比你大」的影片被不斷傳送，民進黨立委對她也諸多批評。翁表示，立法院對於很多法案常常不是就事論事的在討論，而是太多議事干擾杯葛，她在發言當中認為包容民進黨太多，就被說「你好大、你好傲慢」，她可能也是有點情緒，就說了這個話。

不過翁也說，「我挺榮幸的被民進黨這麼愛戴，他們很關注我的發言」，對她來講一定有很多負面聲量，但過去她是默默無名的小學者，有榮幸進到立院，經過民進黨三番兩次點名法案、關注發言，看起來對她不利，但就是兩面刃，也不是完全是壞事。

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