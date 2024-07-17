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志同道合挺台派 翁達瑞7/19將現身台南

去年翁達瑞在台南與李忠憲教授合影。（擷自翁達瑞臉書）

去年翁達瑞在台南與李忠憲教授合影。（擷自翁達瑞臉書）

2024/07/17 23:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）這次返台行程，除了出席提自訴反控新竹市長高虹安誣告罪開庭辯論之外，也將於7月19日參加政大書城李中志新書座談會，主題是「美國的民主失敗了嗎」，「反紫光奇遊團」悍將、成大電機系教授李忠憲也將出席，3位志同道合台派夥伴首度同框，精彩可期。

台灣旅美的美國伊利諾州立大學教授、台灣智庫《思想坦克》專欄作家李中志出版新書《你沒讀到的美國》，並於7月19日舉行新書座談會，當天與談人是李忠憲教授，翁達瑞則扮演台下「助陣」角色。翁達瑞在臉書貼文訊息，李忠憲亦轉分享力挺。

翁達瑞表示，美國的總統大選正進行中，而且是拜登與川普二度對陣，過去4年發生的一切可能逆轉選舉結果。更戲劇化的是川普遇刺，又提名1位政壇新秀擔任副手，拜登則面臨退選的壓力，選舉的結果會有巨大的歷史衝擊，包括對台灣未來的影響，這場座談會來得正是時候，期待爆出智慧的火花。

翁達瑞也提到他跟李中志、李忠憲是長期臉友，3人都是「非」政治專業的學者，卻長期投入公共評論。此外李中志與他都在北美任教，專業領域分屬電腦科學與國際商務，巧合的是，身上都有政治基因，長期觀察美國的政治運作。而李忠憲與他都是嘉義高中校友，也都出身平凡家庭，根據世俗觀念都算社會精英，但仍有為公理發聲的反骨性格，李忠憲甚至可出書闡述他的反骨精神。

翁達瑞說，除了是臉書好友之外，都可歸類為台派學者，基本價值相同，但未必完全同意彼此的觀點，儘管偶有爭論，但不影響對彼此的欣賞與尊重，且在他未現身前，「翁達瑞」受到許多攻擊與抹黑，中志與忠憲都挺身公開發文為他辯護，相對於那些落井下石的網紅，人格更值得尊敬。

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