川普稱台搶走美晶片工作 吳誠文：台灣與全球民主自由國家共好

國科會主委吳誠文認為，台灣科技實力與全球民主自由國家形成良好夥伴關係，不會輕易被破壞掉。（記者吳柏軒攝）

2024/07/17 17:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國總統大選如火如荼，有候選資格的川普今（17日）點名台灣「搶走美國的晶片工作」，要美國保護應付「保護費」，引發國內議論；國科會主委吳誠文表示，國際社會維持民主自由社會的價值，台灣不會孤單，我科技業實力也跟全球自由民主國家形成良好夥伴關係，並與產業經濟搭配，相信不會輕易破壞。

台灣長期受到中國的文攻武嚇要求統一，但國際社會普遍共識不認同中國片面破壞兩岸關係，美國也與台灣簽署《中美共同防禦條約》；而近期美國總統大選，擁有候選資格的川普則在今日提到「台灣搶走了美國的晶片工作」，並認為如果台灣要美國協助防衛應付「保護費」等語。引國內軒然大波。

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主掌全國科技預算、管理科學園區的國科會今舉行第11屆委員會議，針對川普言論，國科會主委吳誠文會後受訪，他說，我們一方面要小心應對國際政治情勢及地緣政治或貿易議題，避免影響國防及民生；但他認為，現在美國總統競選活動，很多政治語言不見得最後都成為事實，國際社會維持民主自由社會的價值，相信台灣不會孤單，不因一人意見就影響整個美國，而把台灣排除在民主自由陣營之外。

吳誠文也說，台灣科技實力，已跟全球自由民主國家形成非常好的夥伴關係，很多國家需要台灣協助，才能發展其經濟產業，彼此搭配，諸如美國、日本、歐盟等，與台灣皆是很好的夥伴，相信此長久穩固的關係不會輕易被破壞掉。

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