竹市新教育處長林立生咆哮錄音檔曝光 時力：高虹安應再評估人事案

新竹市府新上任的教育處長林立生爆發在擔任嘉義市府教育處長的教育爭議，林立生表示會努力做好本份該做的事。（記者洪美秀攝）

2024/07/17 13:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市新教育處長林立生15日才剛新上任，但有媒體今天曝光林立生在擔任嘉義市府教育處長任內爆發代理教師疑遭霸凌輕生後，林立生向死者家人咆哮的錄音檔，對此，林立生表示，尊重各界的批評與聲音，但強調他並沒有咆哮，而是溝通，會努力做好自己位子該做的事。而時代力量議會黨團總召林彥甫則說，從家屬公布的錄音檔可以清楚聽得出來，林立生除情緒失控、咆哮，更想用校長下台來阻止真相的調查，這完全無法讓人接受。

林彥甫說，此事件甚至監察院也指出，嘉義市教育處還將應獨立調查的報告，事前給當事校長審閱，不論是否為林立生處長個人行為，他都應代表教育處跟家屬道歉。教育是需大量溝通協調，並做出孩子榜樣的領域，從林立生處理校園職場霸凌的事件來看，時代力量黨團嚴重懷疑他是否能勝任新竹市教育處長一職，呼籲高虹安應再次評估此人事任命。

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全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙也提到，工會曾協助此案的調查，但換來的結果是什麼？主案者趙校長在嘉義市府仍擔任要職，當年吃案包庇的林立生則高升新竹市府教育處長。她認為，這樣的結果在教育圈難以服眾，此案的家屬是工會看過最善良的家屬，他們因這件事失去摯愛的家人，且們花了這麼大的力氣撰寫報告，家屬沒有要什麼，只是要台灣社會大眾給一個合理的懲處交代，請問為什麼就這麼難？

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新竹市府本週一新上任的教育處長林立生爆發在擔任嘉義市府教育處長的教育爭議，對此，市議員林彥甫呼籲高虹安再審慎評估此人事案。（記者洪美秀攝）

新竹市府新上任的教育處長林立生爆發在擔任嘉義市府教育處長的教育爭議，有新竹市的家長在竹科媽媽的群組中擔心林立生接教育處長後，不敢讓孩子在竹市就讀。（照片取自網路群組）

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