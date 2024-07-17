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藍白聯手解赴中禁團令、邀總統國情報告 柯建銘：沒看過這麼蠢的

柯建銘今諷刺藍白兩黨，沒從看過這麼愚蠢的政黨，急著把自己送上斷頭台，到昨天最後一刻還表演最完美的自殺行為」。（資料照）

柯建銘今諷刺藍白兩黨，沒從看過這麼愚蠢的政黨，急著把自己送上斷頭台，到昨天最後一刻還表演最完美的自殺行為」。（資料照）

2024/07/17 12:35

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白在本屆立法院第1會期最後一天聯手通過多項決議，包括解除赴中禁團令、邀請總統賴清德赴立法院國情報告等。民進黨團總召柯建銘今（17日）指出，大法官正要做暫時處分，一般人都會更謹慎，但沒從看過這麼愚蠢的政黨，急著把自己送上斷頭台還洋洋得意。

第11屆立法院第1會期共通過55個議案，柯建銘受訪表示，新國會半年來給國人的印象，就是毀憲亂政、衝突有史以來最大的時刻，而民進黨是在捍衛憲政體制，如今大法官還在釋憲、暫時處分，藍白到昨天還在表決總統做國情報告、以及要立即開放兩岸觀光，這是在做自殺行為。

「從來沒有看過這麼愚蠢的政黨，急著把自己送上斷頭台」，柯建銘直呼，大法官已經要暫時處分，一般人會謹慎一點，藍白卻用盡所有方式衝撞大法官、衝撞所有國人的憲政常識，整個國民黨在戰略上完全崩盤、在戰術上亂搞，這樣的藍白合作，整個國家現在是看國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌的臉色，而國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲跑去哪？這是很奇怪的結構。

柯建銘指出，民進黨的戰略很清晰、戰術非常靈活，竭盡所有一切搶救民主，這半年有件很好的事情，就是民意起來了，這是全民很好的憲政教育、民主法治教育，很高興年輕人主動站出來；當青鳥飛起來飛翔盤旋在台灣天空，眼睛是非常銳利的，可以看到藍白在搞什麼。

柯建銘批評，國家政治發展史上，從來沒有看到一群這麼愚蠢的團體，而且天天選擇撞牆、上斷頭台，國民黨沒有內部民主、沒有第二個聲音，許多藍委靠「藍白合」就簡單取得權力，結果不可一世、變本加厲，淪為無腦的組織。

針對國民黨呼籲，別拿大法官釋憲推卸總統國情報告一說，柯建銘反問，難道國家有兩部憲法？憲法規定行政院是最高行政機關，總統任命行政院長做施政報告和備詢，這是互相制衡的國家憲政體制架構。國民黨洋洋得意以為大贏，大輸竟看成大贏，這是史上見過最差的政治表演，這是藍白的危機、不是國家危機，因為老百姓看懂了。

柯建銘並諷刺，這屆藍委是30年來僅見素質最差，小偷被警察說不能亂動，結果警察一回頭後，小偷就跑去殺人、偷東西，「這什麼政黨我看不懂，還洋洋得意，到昨天最後一刻還表演最完美的自殺行為」。

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