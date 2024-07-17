肯定卓閣揆指示明年軍公教調薪 全教總籲受僱者參與討論

肯定卓閣揆指示明年軍公教調薪，全教總今再呼籲讓受僱者直接參與討論。（資料照）

2024/07/17 10:37

〔記者林曉雲／台北報導〕行政院長卓榮泰日前在行政院會指示，預測今年成長率3.94％，拚經濟政府必須帶頭示範，明年度全國軍公教薪資待遇會往合理方向調升，立即啟動明年軍公教員工待遇調整機制。全國教師工會總聯合會今發聲明表達肯定，認為新內閣願意正視軍公教待遇調整應考量「經濟指標」及經濟成果讓軍公教獲實質加薪，共享經濟成功果實，也呼籲應讓受僱者直接參與討論。

全教總理事長侯俊良表示，政府調薪機制「軍公教待遇審議委員會」仍是個謎，全教總一直訴求應有基層受僱者直接參與，並應予以法制化，但現行參與方式仍是透過所屬機關蒐集意見再代為至審議會議轉達，教育部今日即召開「114年軍公教員工待遇調整議題座談會」，唯有公開透明的討論調整機制、各項經濟數據的評估，才會有合理調整可能，而非僅是意見蒐集，不見實質討論，否則軍公教待遇調整仍淪為政府恩惠。

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此外，侯俊良指出，調薪參照相關經濟數據是普世做法，但因「待遇審議委員會」審議不透明公開，導致軍公教調薪落後民間企業薪資，就連物價指數的漲幅也跟不上，今年公教人員調薪4％，但我國經濟成長46.33％，重要民生物價指數上漲26.63％，物價指數上漲16.9％，在此期間，軍公教薪資調整為11％，代表軍公教是實質減薪，以這兩年物價指數來看，從110年1月至112年12月，物價指數上漲4.98％。

侯俊良以勞工基本工資審議為例，過去幾年調漲是參照重要民生物價指數，再加上GDP漲幅的2分之1，作為調漲的基數，全教總代表過去參與基本工資審議，也支持以「重要民生物價指數+1/2GDP漲幅」作為基本工資調整依據，從100年至112年基本工資調整43.86％，全教總支持基本工資的調整，也明白基本工資的特殊定位，然而同時期軍公教調幅僅11%，調幅落差實在巨大。

全教總強調，受僱者參與調薪是基本權利，維持軍公教的生活品質是政府雇主的責任，合理參照各項經濟指標調整待遇公教人員待遇，才是政府感謝軍公教對國家重要貢獻、照顧軍公教的實質幫助。

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