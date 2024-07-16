罷樑團體發律師文！ 基隆選委會若踩到這2點 不排除訴訟

基隆「山海公民拆樑行動」團體造冊，第2階段有四萬三千份連署名冊，已送基隆市選舉委員會查對。（山海公民拆樑行動團體提供）

2024/07/16 22:41

〔記者盧賢秀／新北報導〕罷免基隆市長謝國樑連署名冊，目前在基隆市選舉委員會查對中，昨天並寄出首批查詢單，「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵今天表示，已委託律師發函給基隆市選委會，不能因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，就從連署名冊中剔除，否則他們不排除任何訴訟。

基隆市選委會決議的查對規定，對連署書認定上有疑義或是有困難，以雙掛號寄查詢單給當事人，選委會總幹事張淵翔表示，對於查無此人、逾期招領將認定為無效連署人，至於未回覆等其他項目，將依綜合事實來認定是否符合連署效力。

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「山海公民拆樑行動」晚間發聲明指出，針對近期基隆地方選委會所採取之連署書審核模式，公民團體的立場為，中央選舉委員會對於基隆罷免案有指揮監督的權限。

基隆地方選委會作為主辦選舉委員會，應盡力協助公民行使憲法第133條所保障之罷免權，以合法且適當之方法查對連署人名冊。不能因當事人未回覆或未於期限內回覆查詢單，就剔除連署人名冊。

公民團體不願因近期社會輿論的紛紛擾擾，而抹滅地方基層人員的辛勞，呼籲相關利害人士不應以個人立場來影響地方選委會的中立原則。身為一個公民團體，為捍衛權益，不排除任何訴訟，確保公民權的行使。

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