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民眾黨新住民委員會遭疑有紅統色彩 周榆修：早已改組、別含沙射影

民眾黨秘書長周榆修今日接受政論節目主持人黃光芹專訪。 （CNEWS匯流新聞網提供）

民眾黨秘書長周榆修今日接受政論節目主持人黃光芹專訪。 （CNEWS匯流新聞網提供）

2024/07/16 14:24

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團昨宣布撤簽12日針對新住民專法的協商結論，並抨擊提案被民進黨團「抹紅」。不過，民眾黨立委麥玉珍日前被挖出在2017年加入統促黨女媧黨部的臉書社團，又有網友質疑民眾黨新住民事務委員會內成員統促黨顏色濃厚。對此，民眾黨秘書長周榆修今日表示，該委員會早已改組完畢，別用含沙射影的方式，若是為了要蹭聲量，應拿出事實、證據。

網友蔡鐵城在臉書爆料，民眾黨新住民事務委員會顧問團陳敏生，早在2011年就加入中華統一促進黨《華夏論壇》，並在隔年5月，於統促黨覺民黨部發文，要求所有新住民打電話各管轄立委，趕在當會期把拿身分證的年限6年改4年；新住民事務委員會副主任委員章潔，則是國民黨立委邱鎮軍秘書，2018年統促黨曾經想發起陸配身分證六改四公投，如同本次立院新住民專法修法過程中，邱鎮軍所提版本想偷渡縮短中配年限。

此外，國民黨議員鍾小平上日前更公開在政論節目上直言，麥玉珍跟越南不熟，是跟老共、統促黨熟，麥玉珍的重點是她跟紅的走太近。

對此，周榆修今接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目主持人黃光芹專訪時表示，民眾黨新住民事務委員會早就改組完畢，現在的新住民委員會是麥玉珍委員、陸籍的新住民委員會就是中配徐春鶯，若按照這種標準，民眾黨立委陳昭姿過去在獨派社團北社服務，明天民眾黨就會被公開質疑是獨派政黨。

周榆修直言，加入一次統促黨的社團，難道國家有規定不行嗎？「就像是我去獨派老朋友的臉書按讚，就意味我是民進黨派到民眾黨來臥底的嗎？不該這樣鬼扯、亂牽來牽去。」

至於民眾黨新住民事務委員會副主委章潔是邱鎮軍的秘書，周榆修說，這要去問邱鎮軍，怎麼會問民眾黨。他強調，不要用這種含沙射影的方式，若是為了要蹭聲量，能不能拿出事實、證據。

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