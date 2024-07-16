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民眾黨新住民基本法再提修正動議 「縮短中配入籍年限」條款再現

民眾黨團提出的再修正動議，除了名稱定為「新住民基本法」，第一條也明定，為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民各項基本人權，應不受歧視、排擠、剝奪或限制，並協助其融入我國社會，建立共存共榮族群關係，特制定本法。「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等。」（記者李文馨翻攝）

民眾黨團提出的再修正動議，除了名稱定為「新住民基本法」，第一條也明定，為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民各項基本人權，應不受歧視、排擠、剝奪或限制，並協助其融入我國社會，建立共存共榮族群關係，特制定本法。「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等。」（記者李文馨翻攝）

2024/07/16 13:10

〔記者李文馨／台北報導〕立法院民眾黨團稱提案被民進黨團「抹紅」，昨宣布撤簽12日針對新住民專法的協商結論。總召黃國昌今（16）日表示，民眾黨堅定捍衛新住民權益的立場不變，因此會堅持法案名稱，將再提修正動議，「其他黨團是否支持都尊重，就依照議事規則處裡。」據了解，其於修正動議再次明定，「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等。」

黃國昌表示，經過黨團討論，制定新住民基本法照顧新住民權益，是民眾黨一直堅持的態度和立場，不會容許讓推動平等的法案，因為仇恨而被扭曲，民眾黨堅定捍衛新住民權益的立場不會改變，因此會堅持法案名稱；他也提及，除了名稱、第1條、第2條會堅持，其他條文會依照當初黨團協商的結論，提出再修正動議，「其他黨團是否支持都尊重，就依照議事規則處裡」。

民進黨立委蘇巧慧日前指出，藍委邱鎮軍提案中，清楚寫出「對於不同國家地區的新住民，行政措施應該一律平等」，其於立法說明也寫明「包括取得身分證時間不應不同」；民眾黨則是「忽然」也加入一條修正動議，內容為「對於不同國家地區的新住民，行政措施應該一律平等」；由於基本法的法律位階高於條例，若按民眾黨版本通過，就是為縮短中國人民取得台灣身分證年限取得法源。

根據民眾黨今日提出的再修正動議，除了名稱定為「新住民基本法」，第一條也明定，為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民各項基本人權，應不受歧視、排擠、剝奪或限制，並協助其融入我國社會，建立共存共榮族群關係，特制定本法。「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等。」

國民黨團也提出「新住民基本法」修正動議，不過並未納入爭議條文，其於立法目的規範，為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民之基本權益，並對其教育文化、衛生醫療及社會福利予以保障扶助並促其發展及族群融合，特制定本法。

林俊憲指提案時序「早就紅通通」麥玉珍：文字修正求有再求好

民進黨立委林俊憲昨質疑，民眾黨草案3月沒有中配年限條款，國民黨6月在草案裡偷渡，民眾黨7月修正動議突然就一字不改的加進來了，「人家都講明了，這條就是要偷渡中配年限，你還照搬，抹什麼紅？早就滿臉紅通通了！」

對此，麥玉珍回應，她民國92年成立台灣新移民協會就是為了平等平權，她進入立法院提出「新住民基本法」，從開始至今從來沒有變過，就是平等平權、從好從優的角度出發，「文字上沒陳述到，再來修正，先求有再求好，所以聽大家的建議及需求，我們會越來越進步」。

國民黨團也提出「新住民基本法」修正動議，不過並未納入爭議條文，其於立法目的規範，為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民之基本權益，並對其教育文化、衛生醫療及社會福利予以保障扶助並促其發展及族群融合，特制定本法。（記者李文馨翻攝）

國民黨團也提出「新住民基本法」修正動議，不過並未納入爭議條文，其於立法目的規範，為落實憲法保障多元文化精神，保障新住民之基本權益，並對其教育文化、衛生醫療及社會福利予以保障扶助並促其發展及族群融合，特制定本法。（記者李文馨翻攝）

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