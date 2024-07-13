民眾黨駁「偷渡中配條款」反批抹紅 吳思瑤：無須見笑轉生氣

立院民進黨團幹事長吳思瑤強調，行政部門及民進黨團基於捍衛政策正當性及守護國家安全，提出不同主張，何錯之有。（資料照）

2024/07/13 19:25

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨意圖藉更高位階的新住民基本法，取代兩岸人民關係條例對中配的管制規定；民眾黨團反批無理抹紅，揚言不排除撤簽新住民權益保障法草案，或退出政黨協商。吳思瑤今（13日）回應，立委提案及主張本該接受社會檢視，行政部門及民進黨團捍衛政策正當性及守護國家安全，「民眾黨無須見笑轉生氣」。

立法院朝野黨團昨協商「新住民基本法」、「新住民權益保障法」等草案，其中民眾黨立委麥玉珍提出的修正動議，主張政府對新住民的行政措施（如身分證等）應予以平等；民進黨立委直言，這根本是假借保障新住民權益之名替中國開後門。經協商，相關爭議條文皆未入法。

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吳思瑤今在臉書表示，民眾黨在朝野協商假照顧新住民之名，要偷渡「縮短中配入籍年限」之實，麥玉珍更提出「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」的條文，讓中配適用外配規定，入籍年限由6年改4年，觸動敏感的國安神經。

吳思瑤指出，民眾黨提的新住民基本法草案還要求明定「新住民委員會」，如果通過，台灣對中籍人士的法律秩序都將被破壞，爾後中配的權利義務，陸委會就管不到，所幸民進黨團在朝野協商中踢爆這個意圖，強力反對且擋下。

民眾黨團透過新聞稿反批，民進黨借題發揮，刻意扭曲黨團提案的新住民基本法立法精神，使外界誤解相關條文將鬆綁外國人士入籍條件限制，對於新住民要求「公平對待」的基本法精神。若吳思瑤等人不對其抹紅錯誤行徑道歉，民眾黨團不排除撤簽新住民權益保障法，或退出無效的政黨協商。

對此，吳思瑤受訪指出，立委提案及主張本該接受社會檢視，公共事務交由社會公評也是民主社會的常態，尊重協商結論更是民主精神的展現。且麥玉珍所提「新住民基本法草案」朝野協商全程直播，相關討論都是透明公開，民眾黨無須見笑轉生氣。

吳思瑤強調，至於提案的不合理之處，以及有危及國安之虞，行政部門及民進黨團基於捍衛政策正當性及守護國家安全，提出不同主張，何錯之有。

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