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自認被抹紅！黃國昌：民眾黨撤簽新住民法協商結論

民眾黨立委麥玉珍今天上午出席民眾黨立法院黨團記者會，質疑民進黨立委吳思瑤在臉書故意寫她與統促黨的關係是含沙射影，反問「是在影射什麼」？（記者王藝菘攝）

民眾黨立委麥玉珍今天上午出席民眾黨立法院黨團記者會，質疑民進黨立委吳思瑤在臉書故意寫她與統促黨的關係是含沙射影，反問「是在影射什麼」？（記者王藝菘攝）

2024/07/15 11:06

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院朝野黨團上週協商新住民專法，確定名稱為「新住民權益保障法」，但民眾黨立委麥玉珍會中提出的修正動議，被綠營質疑是偷渡中配取得身分證相關程序。民眾黨團今日召開記者會抨擊，民進黨用抹紅方式，扭曲民眾黨原來的提案。總召黃國昌並宣布，委屈換來的是抹紅，忍無可忍無需再忍，黨團決議撤簽協商結論，接下來的協商有何意義，誰要跟民進黨坐下來協商。

立法院民眾黨團上午召開「反歧視，爭平等，拒抹紅」記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，立委麥玉珍、張啟楷、林國成、陳昭姿等人出席與會。

麥玉珍指出，她是代表新住民的中華民國立委，為新住民爭取平權、福利與義務，絕非是為中國開後門，但執政黨卻帶著濾鏡打壓新住民，造成族群紛爭，造成國內族群分裂，民進黨立委吳思瑤是資深立委，難道只剩下一張造謠的嘴了嗎？在臉書故意寫她與統促黨之間的關係，含沙射影，請問是在影射什麼？

黃國昌痛罵：「下午的協商誰要去，誰會是下一個麥玉珍？在協商現場轉頭出去，馬上潑天蓋地的抹紅、抹黑與潑屎、潑糞。」

黃珊珊說明，上週協商時，民眾黨提出「新住民基本法草案」第一條修正動議，「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」。該修正動議民眾黨說的很清楚，是民間新住民團體希望藉由黨團提案再增加的條文。

黃珊珊指出，基本法是一個基本人權保障平等原則，本身是一種宣示性跟政策性的目標，民眾黨提出的修正動議是叫做行政措施，民進黨卻在協商完成後，立刻用攻擊抹黑、抹紅的方式，去扭曲民眾黨團原來的提案。

媒體追問，撤簽後，民眾黨團後續程序怎麼走？黃國昌回應，哪個國家法律有規定，法律要透過黨團協商喬出來的，接下來民眾黨團就按照議事程序進行，大家有共識的部分都會透過再修正動議提出來，沒有共識的部分就按照意義程序。

立法院民眾黨團上午召開記者會，民眾黨立委林國成（左起）、麥玉珍、黨團幹事長吳春城、黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊（右三）、陳昭姿、張啟楷等人出席。（記者王藝菘攝）

立法院民眾黨團上午召開記者會，民眾黨立委林國成（左起）、麥玉珍、黨團幹事長吳春城、黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊（右三）、陳昭姿、張啟楷等人出席。（記者王藝菘攝）

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