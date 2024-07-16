捕獲「野生蕭美琴」！ 晚間東港啖海鮮超親民

佳珍的員工和蕭美琴、周春米合照。（民眾提供）

2024/07/16 00:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕7月16日屏東西市場將開幕，總統府行程公佈將由副總統蕭美琴將會出席，蕭美琴15日下午的行程由縣長周春米陪同屏東考察，晚間則到東港知名的「第一鮪」餐廳佳珍海產品嘗海鮮，現場民眾目擊是大為開心，沒想到吃噸飯竟會碰到副總統，不少人都上前要求合影，蕭美琴則是來者不拒，展現十足親民。

位於屏東縣屏東市的西市場因為「可以吹冷氣逛菜市場」，近期逐漸在婆媽和煮夫間成為爆紅討論話題，經過試營運，屏東縣政府定於7月16日開幕並邀請副總統蕭美琴前來。昨天蕭美琴下午先到屏東車城「看海美術館」欣賞日本兩位著名雕刻藝術家橋本美緒（はしもとみお）和花房櫻（花房さくら）共同展出的捕捉動物們情感、動態和靈魂的雕刻。

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晚間蕭美琴來到東港到佳珍品嘗海鮮，佳珍是地方少數自力多度標下「東港第一鮪」的餐廳，近年也利用在地食材打造新菜色，像今年新推出的「芒果黑鮪魚」，就將屏東枋寮、枋山知名的愛文芒果結合黑鮪魚，從視覺就已令人食指大動，吃下去的美味更是令人佩服巧思。

據現場目擊的民眾表示，昨天因早已預定要品嘗黑鮪魚而訂位，由於人多所以吃得比較晚，所有與席的親友賓主盡歡，正要出門結帳，就看見一副眼熟但實際上卻不認識的臉孔，與友人確認過眼神後確定是「野生蕭美琴」，忙不迭送的想要合照，原以為會被特勤人員擋下，但沒有想副總統是親切的要他們一起合照。

她說，後續來了不少民眾也發現「野生副總統」，也紛紛想要合照，副總統是來者不拒一一合照，她擠在旁邊繼續拍，發現有的民眾要和她對話，雖然時間簡短，但蕭美琴是慢慢的聽，很認真的在聽民眾說話，有的回應感覺也是會令人會心一笑的那種幽默，覺得副總統實在是很親民，沒有距離感。據悉，下午到小琉球野放海龜的行政院副院長鄭麗君，返回東港後也趕到佳珍一起用餐。

佳珍餐廳事後受訪指出，昨天確實有將新推出的芒果黑鮪魚納進菜單，而服務副總統桌的工作人員，就覺得蕭副總統講話幽默，像她一直誇讚菜很好吃，但卻說有個缺點「就是太多了！」，讓她吃的很撐，但說完之後卻又把菜吃光光，接地氣的親民作風擄獲所有人的心，工作人員最後都暫時放下餐廳夜間最後的收拾工作，就為在她離開前合照，吃噸飯卻圈粉無數。

佳珍的員工和蕭美琴、周春米合照。（民眾提供）

芒果黑鮪魚。（佳珍提供）

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