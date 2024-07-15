白營揚言拒絕出席 黃珊珊15:17分抵達黨團協商順利進行

立法院朝野黨團協商，民眾黨團副總召黃珊珊於3點17分抵達，協商順利進行。（翻攝國會頻道直播）

2024/07/15 16:04

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院長韓國瑜今日下午召集朝野黨團協商，研商有關「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，但民眾黨團不滿提案遭「抹紅」，上午揚言拒絕出席下午的黨團協商。下午3點黨團協商開始，民眾黨僅立委陳昭姿到場，陳昭姿說，「他們不會過來，總召不會到，對民進黨的態度表達高度抗議，希望吳思瑤道歉，把我們抹紅的太嚴重」。最後民眾黨團副總召黃珊珊於3點17分抵達，協商順利進行。

韓國瑜說，黨團協商需要黨團幹部簽字，「我非常堅持」，幹部沒到場對朝野協商是不具法律效力的，等待過程不能一昧等下去，先表達意見，有新的契機發生我們再說。

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民進黨團總召柯建銘說，陳昭姿到場理當有得到授權，反正到最後沒有所謂不具效力問題。韓國瑜表示，謝謝提醒，但一定要有黨團幹部簽字。最後黃珊珊於3點17分抵達，協商順利進行。

吳思瑤於會前受訪表示，她覺得非常遺憾，民眾黨大可不必為了已經協商完成、自己也簽字同意的新住民權益保障法，再來翻桌不認帳，任何議案主張都要有雅量，來接受社會各界的檢視，他們選擇用這種撤簽、杯葛後續的議案協商，一來視自己國會的職責為無物，二來也讓韓國瑜陷入主持協商的困境，畢竟院長主持協商，就是希望各黨匯聚共識，在會期末通過社會期待的法案，但民眾黨若退出協商，是相對可惜也對民主不尊重。

媒體詢問，明天是本會期院會最後一天，有爭議性的法案藍白聯手過關？吳思瑤表示，任何議程上的安排，協商就是最後一關，表決前能夠藉由院長調和鼎鼐的能力，讓朝野對各個版本匯聚最終的共識及對話，來存同去異，但是民眾黨如果退出協商，可能讓部分法案不經協商直接表決，這對民主制度、程序的傷害非常大，某種程度就是讓協商快轉、跳號，沒有討論不是民主，沒有協商就表決，這不是社會期待的國會效能。

國民黨團書記長洪孟楷則表示，新住民權益保障法上週協商完畢，卻被民進黨團拿來攻擊的工具，解鈴還需繫鈴人，身為執政黨應該更寬容大度，好好來跟民眾黨道歉，才是朝野協商能繼續走下去的唯一解方。

洪孟楷指出，明天就直接表決也是解方，民進黨不是最喜歡說沒有討論、沒有民主嗎？那為什麼真真正正在討論時，又不願意好好坐下來協商呢？本於讓議事順利進行的原則，各黨都要有互信基礎，人前手牽手，人後下毒手，各黨都無法開誠布公。

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