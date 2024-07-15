所得稅法修正案三讀 增進扣繳義務人權益保護

立法院長韓國瑜敲下議事槌，宣布立法院院會今日三讀通過「所得稅法部分條文修正案」。（記者田裕華攝）

2024/07/15 11:20

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會今日三讀通過「所得稅法部分條文修正案」，修正扣繳義務人範圍、延長非居住者扣繳稅款辦理期限與修正違章罰則，增進扣繳義務人的權益保護，優化扣繳制度。

行政院院會今年5月通過財政部擬具所得稅法部分條文修正草案，函請立法院審議。重點包括修正扣繳義務人範圍，從給付所得的事業其負責人、機關或團體其責應扣繳單位主管等自然人，改為事業、機關或團體等本身。

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三讀條文增訂非居住者扣繳稅款的繳納、憑單申報及填發期限，遇連續3日以上國定假日，得延長5日。並修正未依規定填報與填發憑單罰則，賦予稽徵機關得於一定裁罰金額範圍內衡酌具體個案違章情節輕重，給予不同程度處罰的裁量權。

另外，考量居住者扣繳作業是採年度申報，為使扣繳義務人充分了解修正後規定並據以辦理扣繳作業，且相關申報書表及系統也需配合修正，預留適當準備期間，明定本次修正條文施行日期由行政院定之。

財政部指出，修法預期效益，將事業、機關、團體給付所得的扣繳義務，由其本身承擔，以使權責相符；遇連續假期。合理延長非居住者扣繳稅款報繳期限，減輕扣繳義務人作業負荷；稽徵機關得視違章情節輕重給予不同程度處罰，維護120萬家扣繳單位權益。

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