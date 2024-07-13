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兒少性剝削防制條例修正三讀》衛福部保護司：加重刑責 明確封網情境

網路兒少性剝削事件頻傳，立法院昨日挑燈夜戰，院會三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例修正案」。衛福部保護司指出，這次修法主要重點在於加重刑責、明確封網情境、授權主管機關網路巡查。（資料照，記者林惠琴攝）

網路兒少性剝削事件頻傳，立法院昨日挑燈夜戰，院會三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例修正案」。衛福部保護司指出，這次修法主要重點在於加重刑責、明確封網情境、授權主管機關網路巡查。（資料照，記者林惠琴攝）

2024/07/13 05:30

〔記者林志怡、劉宛琳／台北報導〕網路兒少性剝削事件頻傳，立法院昨日挑燈夜戰，院會三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例修正案」，拍攝、製造、重製兒少性影像可處一年以上七年以下有期徒刑、十萬元以上一百萬元以下罰金；並規範主管機關主動巡查、下架，增設被害人性影像數位鑑識資料庫，以擴大保護對象。

重製、持有、支付皆入罪 最重可判7年

針對兒少性剝削行為，三讀通過條文新增「重製」、「持有」、「支付」等犯罪樣態，並明確行政院各部會的權責及任務，包括衛生、教育、勞動、警政、法務、移民、文化、通訊傳播、數位發展等主管機關。

衛福部保護司指出，這次修法主要重點在於加重刑責、明確封網情境、授權主管機關網路巡查等，且未來不論重製（下載）、對價觀覽兒少性影像等行為，都將處一年以上、七年以下有期徒刑。

保護司說，「兒童及少年性剝削防制條例」著重於「刑度調整」、「主管機關主動進行網路巡查」、「明確限制接取（封網）規範」三個面向，修法內容解決以往法規授權問題，將委由科技業者進行網路巡查，若發現回報交由保護司行政處分。

保護司說明，「無正當理由持有兒少性影像」的刑責從現行「一年以下有期徒刑」提高為「三年以下有期徒刑」，新增「無故重製兒少性影像」罰則，為「一年以上、七年以下有期徒刑」，另新增「支付對價觀覽兒少性影像」罰則，同為「一年以上、七年以下有期徒刑」。

保護司表示，修法也明確主管機關對網域「限制接取（斷網）」情境，包括「無法取得網路業者聯絡資訊」、「網頁資料所涉罪嫌犯罪情節重大」、「經前次限制接取後，更換網域名稱」三項，第二項是為了避免危害擴大或產生急迫危險性，第三項則是在發現網站「穢土轉生」時可及時處理。

三讀修正條文也明定，網路業者透過主管機關或其他機關，得知兒少性影像犯罪嫌疑情事者，應於廿四小時內限制瀏覽或移除相關犯罪之網頁資料。

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