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立院三讀海保法 闖「海洋庇護區核心區」最重罰50萬

「海洋保育法」完成三讀。圖為立法院副院長江啟臣落槌。（記者羅沛德攝）

「海洋保育法」完成三讀。圖為立法院副院長江啟臣落槌。（記者羅沛德攝）

2024/07/12 19:48

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今（12）晚三讀通過討論多年的「海洋保育法」，明定海委會應設審議會劃設「海洋庇護區」，若有船隻進入核心區，最高可處50萬元罰鍰，不過經勸導駛離者不罰；此外，對於海洋庇護區的核心區劃定，導致該區域的既有使用人遭受特別犧牲的損失者，應予以補償。

三讀條文明定，由海洋委員會劃定海洋庇護區，分核心區、緩衝區及永續利用區，其中核心區規範最嚴格，禁止任何人及海陸域交通工具進入，但因國安或軍事目的、海域巡防、經中央機關同意的科學監測，或船舶連續不停迅速通過，未從事航行以外的活動等不在此限。

條文也規範，緩衝區未經主管機關許可不得養殖及採捕、施作海洋工程、鋪設電纜、採礦探礦等，違者處3萬元以上30萬元以下罰鍰，原住民基於傳統文化、祭儀、生活所需之利用的行為不在此限；永續利用區非經許可不能施作海洋工程、鋪設電纜、採礦探礦等。

罰則部分，若進入核心區者，可處5萬元以上50萬元以下罰鍰，經勸導駛離者不罰，但若在2年內經勸導再違反者不在此限；若於在緩衝區內未經許可進行禁止行為，可處3萬元以上30萬元以下罰鍰，原住民基於傳統文化、祭儀、生活所需之利用的行為不在此限。

此外，為確保劃定海洋庇護區的嚴謹及公正，三讀條文明定海委會應設立審議會，由專家學者、原住民、漁民團體、保育團體等各方代表組成，其中原民及漁民代表總人數不得少於3分之1，且決議要委員過半出席、出席委員逾3分之2同意行之；換言之，原民與漁民代表在審議會中具有否決權。

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