高虹安宣判日 新竹「台派大辦桌」邀大家暢言 推罷免連署

新竹市長高虹安24日即將一審宣判，新竹台派也藉此在24日晚上辦大辦桌，邀大家暢言及參與罷免連署。圖為528新竹青鳥在站前廣場辦反對國會擴權吸引2千人參與情形。（資料照）

2024/07/15 11:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安在立委期間涉貪助理費案將在24日一審宣判，新竹市民對於宣判結果有話想說怎麼辦？由新竹青鳥行動召集人林士凱舉辦的新竹台派大辦桌活動，24日晚上邀市民站出來大聲說，現場會開放市民暢所欲言，同時也會開放罷免高虹安與立委鄭正鈐的民間團體在現場辦連署活動。

林士凱表示，5月28日的行動，新竹火車站前廣場聚集超過2000人響應，台派力量在新竹逐漸凝聚，7月24日晚上將透過辦桌與公民開講活動，聚集更多台派新竹人，一同關注這個重要的新竹歷史時刻，希望讓更多新竹人可以站出來表態。

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林士凱表示，這場辦桌將採公民開講的模式，讓所有不滿高虹安的市民有機會表達觀點，現場也將與罷免團體合作，讓市民可以現場填寫連署書。有關罷免，從去年高虹安貪污被起訴，先是與建商關係說不清楚、地下市長李忠庭干政，一直到副市長、文化局長被離職、寡婦樓爭議等，當時新竹地方上開始有罷免高虹安的聲音出現，隨著2024年總統大選的到來，這股情緒便逐漸淡化。

林士凱指出，大選過後，立院國眾兩黨聯手，大搞黑箱擴權，因而激起台派的團結，各地青鳥開始飛翔，罷免這一題，又開始浮上檯面。高虹安上任後1年半，當人們談到新竹市，第一印象就是高虹安貪污壓榨助理、再來就是新竹棒球場永遠在挖土消費前朝，宛若高虹安的政治提款機，不僅如此，近來局處長首長異動頻頻，市府內弊案接二連三，對此，新竹市民已對高虹安失去耐心，連續2年全台滿意度倒數第二便可見一斑。

林士凱強調，新竹市目前藍白仍處於合作狀態，罷免要成功，相當有難度，但當看到有一群媽媽、工程師，利用下班零碎時間進行罷免作業，自己組織志工、自己找店家配合、自己創社群帳號宣傳，目的就是要下架這些不適任的政客。

因此台派的力量，就更應該被串連在一起，主辦方的角色不是要來引領羊群，而是希望喚醒更多雄獅，724這場台派辦桌，希望有更多不滿高虹安的市民一起參加，不論最後高虹安到底有罪、無罪，這一個歷史時刻，新竹台派不會缺席、不會孤單。

新竹市長高虹安24日即將一審宣判，新竹台派也藉此在24日晚上辦大辦桌，邀大家暢言及參與罷免連署。圖為528新竹青鳥在站前廣場辦反對國會擴權吸引2千人參與情形。（資料照）

新竹市長高虹安24日即將一審宣判，新竹台派也藉此在24日晚上辦大辦桌，邀大家暢言及參與罷免連署。圖為528新竹青鳥在站前廣場辦反對國會擴權吸引2千人參與情形。（資料照）

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