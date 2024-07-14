徐巧芯自稱主導兒少性剝削法制定 綠委張雅琳狠打臉：收割第一名

徐巧芯自稱參與兒少性剝削法制定，卻被張雅琳打臉。（資料照）

2024/07/14 17:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕上週五（12日）立法院會三讀通過「兒童及少年性剝削防制條例修正案」，拍攝、製造、重製兒少性影像可處1年以上7年以下有期徒刑、10萬元以上100萬元以下罰金。國民黨立委徐巧芯昨天（13日）在臉書自稱參與該法制定，不過馬上遭民進黨立委張雅琳狠狠打臉，直言委員會審查從頭到尾都沒看到徐巧芯這個人，收割倒是第一名！

徐巧芯昨天在臉書發文提到北市信義區某私立幼兒園去年爆出有狼師涉嫌猥褻、性侵、偷拍女童一案，宣稱時任北市議員的自己收到陳情第一時間，就召開協調會要求北市府重懲、提供家長法律諮詢，不過她認為僅有地方法規制裁遠遠不夠，必須從中央修法，才能嚴懲惡徒。

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她接著稱：「蔣萬安市長也相當關心本案，與台北市委員們溝通協調，我也做了《兒童及青少年剝削防制條例》主提案人。昨天晚間，終於在立法院第一會期順利通過。刑罰增加到1年以上、7年以下，得併科罰金100萬，此次修法勢必能夠加重狼師的刑責，讓他真正接受法律的嚴懲。」

不過民進黨立委張雅琳同日跳出來打臉，直言徐巧芯自稱參與兒少性剝削法制定，但每每場審查會議都有到場的她卻從未看過徐巧芯，從來沒去過，但收割倒是第一名。張雅琳更酸，幼兒園狼師案爆出來之後徐巧芯根本沒有做什麼事情，整天都在「蒸鰻頭」、咬人、造謠，壓根不在乎小孩。

徐巧芯的臉書下方也湧入大批網友痛批，「除了會吹蕭外還會吹牛，真是KMT明日之星」、「論收割我只服900芯」、「收割第一，笑死，到底納稅養這種立委要幹嘛？」、「協調會是協調什麼？不是什麼事情都喜歡大聲嚷嚷開記者會嗎？」、「別再馬後炮了，看了就討厭！」

針對收割一說，徐巧芯還留言回嗆網友：「這不過是騙騙外行人的話而已，就像騙你這樣的人。因為我不是教育委員會的委員，立法院是委員中心主義，審查時以教育委員會的委員為主。這些法案雖然由我以及很多其他的同仁提案跟連署，但最後都是併案審查，並且大多交由政黨協商。」

「所以我的意見表達除了在主題案當中也向黨團表達，希望有哪些部分能夠堅持住。就像是我不會去質疑為什麼其他人沒有來國防外交委員會討論陸海空軍懲罰法是不是就不在乎國防。而我自己委員會的法案審查是出席並有發言的，這些在國會公開頻道都能夠看到。」

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