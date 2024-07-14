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批白委偷渡縮短中配入籍年限 台灣基進：民眾黨應更名「台灣統促黨」

民眾黨立委麥玉珍近日被網友發現，早在2017年就加入統促黨女媧黨部的臉書社團。（資料照）

民眾黨立委麥玉珍近日被網友發現，早在2017年就加入統促黨女媧黨部的臉書社團。（資料照）

2024/07/14 13:09

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院朝野黨團12日協商「新住民權益保障法」，不過民眾黨立委麥玉珍所提修正動議，被外界質疑是偷渡中配取得身分證相關程序，隨即麥玉珍又被挖出2017年已加入統促黨女媧黨部的臉書社團。台灣基進呼籲，民眾黨主席柯文哲不妨直接正名，不要再無恥山寨台灣先賢創立的台灣民眾黨，更名「台灣統促黨」。

民眾黨團所提修正動議，要將已歸化我國國民的中港澳人士或已依兩岸條例定居者，列入「新住民」保障。明文規定「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」。不過經朝野協商，上述爭議條文均未入法。

對此，台灣基進在臉書發文指出，民眾黨不分區立委麥玉珍，最近被發現是統促黨「女媧黨部」活躍成員，若加上選前因為未能出示除籍證明，而婉謝提名的中國國民徐春鶯，民眾黨的8席安全名單中，本來應該會有2席「促統」保留席。

台灣基進質疑，徐春鶯曾在中國擔任國有企業幹部，後多次以「台灣新住民發展協會」幹部身分前往中國交流，徐春鶯在台灣主辦的活動，還得到中國統戰高階幹部親自來台「指導」，完全是中國統戰模式的SOP；麥玉珍加入的「女媧黨部」，進入其社團頁面首先就看到「統一十大好」，麥也在國會中身體力行促統，不只阻擋國安法案，更假著保障新住民權益之名，縮短中國人民取得台灣身分證的年限。

台灣基進諷刺，既然民眾黨在國會中積極與國民黨合作，積極推進中國的統戰議程，可以說比張安樂的統促黨更促統，呼籲民眾黨不妨直接正名，不要再無恥山寨台灣先賢創立的台灣民眾黨，更名「台灣統促黨」。

此外，台灣基進警告，澳洲學者Clive Hamilton在《無聲的入侵：中國因素在澳洲》一書中指出，中國現在澳洲社會的全面滲透，遠因正是澳洲政府在90年代放寬中國移民的惡果。中國尚且並未主張澳洲是中國神聖不可分割的領土，就已掌握機會大舉利用機會滲透，台灣一旦放寬中國移民限制，未來無疑將承受比澳洲社會更嚴重的後果。

台灣基進強調，攸關台灣國家安全，以及獨立自主的未來，堅決反對放寬中國移民限制，反對藍白以保障新住民權益之名行促統之實；並主張中國移民申請台灣國籍，應以「準兩國化」，比照各國新住民，提交原國籍註銷證明。

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