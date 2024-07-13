民眾黨團籲吳思瑤為抹紅言論道歉 不排除撤簽新住民權益保障法

民眾黨團主任陳智菡。（資料照）

2024/07/13 16:52

〔記者李文馨／台北報導〕立法院朝野黨團昨天協商新住民專法，歷經3小時討論，確定名稱為「新住民權益保障法」，預計下週將完成三讀。不過，民進黨團幹事長吳思瑤今（13）日發文指出，民眾黨立委麥玉珍的修正動議偷渡「縮短中配入籍年限」，觸動最敏感的國安神經。對此，民眾黨團發布聲明說，若吳思瑤等人不對其抹紅錯誤行徑道歉，他們不排除撤簽或退出無效的政黨協商，黨團幹部現正研議中。

民眾黨團說，立法院昨天進行新住民專法黨團協商，民進黨借題發揮，刻意扭曲民眾黨提案新住民基本法立法精神，使外界誤解相關條文將鬆綁外國人士入籍之條件限制、對於新住民要求「公平對待」之基本法精神，也刻意抹紅。

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民眾黨團指出，麥玉珍不只代表新住民，其所推動的法案更代表台灣民眾黨致力落實憲法，保障我國多元文化與新住民基本權益、建立共存共榮族群關係之努力，「民進黨執政8年不做的，由民眾黨來推動」。

民眾黨團續指，麥玉珍最後在各種衝突妥協下，艱辛完成立法，卻一再遭到民進黨立院黨團幹部無理指摘、抹紅攻擊，用詞更處處可見民進黨對新住民族群的歧視與不理解。最後民進黨更包牌仔式的，試圖把相關法案立法通過，無恥收納為自己政績。

民眾黨團提及，他們很遺憾地看到，前總統蔡英文在110年國慶文告宣示：「在這個包容的國度裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外。只要尊重、並且認同這塊土地，台灣永遠張開雙手，歡迎所有人，團結所有人。」

民眾黨團說，這段曾經擊中不少人心的動人文字，不只在蔡政府時代淪為紙上談兵、更在總統賴清德上任後，遭民進黨人踩在腳底不停踐踏，顯見民進黨嘴上說要照顧新住民、其實只想騙選票，無論是對黨內黨外，翻臉比翻書快，路線調整改弦易轍，毫不留情，只想分化人民、創造民進黨的政治紅利。

民眾黨團說，若民進黨幹部吳思瑤等人不對其抹紅錯誤行徑道歉，民眾黨團不排除撤簽或退出無效的政黨協商，黨團幹部現正研議中。畢竟政黨協商之一方若已失去理性、只享受造謠為樂、與敗德為伍、只會延宕立法效率、內耗台灣。

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